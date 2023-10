Gli scienziati fanno progressi nella risoluzione di uno dei più grandi misteri dell'astronomia

By

Gli scienziati dell'Università dell'Australia Occidentale stanno facendo passi da gigante nello svelare uno dei più grandi misteri dell'astronomia. Il team sta lavorando per comprendere le origini e la natura dei Fast Radio Burst (FRB), che sono intense esplosioni di onde radio che durano solo pochi millisecondi.

Gli FRB sono stati oggetto di fascino per gli astronomi sin da quando sono stati rilevati per la prima volta nel 2007. Le esplosioni provengono da galassie distanti, a miliardi di anni luce di distanza, il che le rende incredibilmente difficili da studiare. La natura fugace di queste esplosioni le ha rese ancora più sconcertanti, poiché i ricercatori hanno faticato a individuarne le origini esatte.

Tuttavia, il team dell’Università dell’Australia Occidentale ha compiuto progressi entusiasmanti nel superare questa sfida. Utilizzando una nuova tecnica chiamata “tracciamento interferometrico a impulso singolo in tempo reale”, i ricercatori sono stati in grado di tracciare gli FRB in tempo reale e acquisire preziose informazioni sulle loro proprietà.

Questa svolta ha permesso agli scienziati di determinare che gli FRB sono probabilmente emessi dalle magnetar, che sono stelle di neutroni altamente magnetizzate. Si ritiene che queste potenti esplosioni di onde radio siano causate da un'intensa attività magnetica che si verifica sulla superficie delle magnetar.

Comprendere le origini degli FRB è fondamentale per far avanzare la nostra conoscenza dell’universo. Queste esplosioni non solo forniscono preziose informazioni sulla fisica estrema delle magnetar, ma potrebbero anche fungere da messaggeri cosmici, trasportando informazioni sulle lontane galassie da cui hanno origine.

Questa ricerca segna un passo significativo verso lo svelamento di uno dei misteri più intriganti dell’astronomia. Facendo luce sulla natura degli FRB, gli scienziati si stanno avvicinando alla scoperta dei segreti dell’universo e all’espansione della nostra comprensione del cosmo.

