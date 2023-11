Gli astronomi scoprono un antico quasar a raggi X alimentato dai semi di un buco nero preistorico

By

Un team di astronomi che utilizza il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA e l'Osservatorio a raggi X Chandra ha fatto una scoperta straordinaria: il quasar che emette raggi X più antico e distante nell'universo conosciuto. Questo straordinario fenomeno sembra essere alimentato dal “seme” di un antico buco nero supermassiccio, facendo luce sulle origini di questi giganti cosmici.

I quasar sono i nuclei luminosi delle galassie attive, guidate dall'influenza gravitazionale dei buchi neri supermassicci che divorano la materia circostante, emettendo un'intensa radiazione termica. Possono abbagliare con una tale brillantezza attraverso lo spettro elettromagnetico da eclissare la luce collettiva di ogni stella nelle loro galassie.

Questo quasar appena identificato, noto come UHZ1, emette radiazioni di raggi X ad alta energia ed è stato rilevato quando l’universo aveva appena 450 milioni di anni. Avendo viaggiato per circa 13.7 miliardi di anni per raggiungerci, UHZ1 potrebbe esemplificare un buco nero “seme” dell’universo primordiale, fornendo informazioni sulla formazione di buchi neri supermassicci con una massa milioni – o addirittura miliardi – di volte quella del sole.

Il coautore dello studio, il professor Priyamvada Natarajan dell'Università di Yale, ha espresso entusiasmo per la presenza di questo buco nero supermassiccio in una galassia a soli 450 milioni di anni dopo il Big Bang. Il telescopio Chandra della NASA ha rilevato i raggi X emessi da questo quasar distante che ospita un buco nero di grandi dimensioni al suo centro.

FAQ

Cos'è un quasar?

I quasar sono i nuclei luminosi delle galassie attive alimentate da buchi neri supermassicci.

Cos'è un buco nero supermassiccio?

I buchi neri supermassicci sono oggetti celesti incredibilmente massicci che si trovano al centro delle galassie, con una massa milioni o miliardi di volte quella del sole.

Quanti anni ha il quasar scoperto, UHZ1?

UHZ1 è stato rilevato quando l’universo aveva solo 450 milioni di anni e ha viaggiato per 13.7 miliardi di anni per raggiungerci.

Cosa può insegnarci UHZ1 sui buchi neri supermassicci?

UHZ1 potrebbe essere un esempio di “seme” di buco nero dell’universo primordiale, offrendo spunti su come i buchi neri supermassicci abbiano raggiunto le loro enormi masse.

Ci sono altri antichi semi di buco nero in attesa di essere scoperti?

Il team ritiene che UHZ1 potrebbe essere solo l’inizio, poiché il telescopio spaziale James Webb ha aperto opportunità senza precedenti per esplorare l’universo primordiale e scoprire galassie più pesanti.

In che modo il telescopio spaziale James Webb contribuirà a questa ricerca?

Le capacità avanzate del telescopio spaziale James Webb aiuteranno nella scoperta di ulteriori galassie simili a UHZ1, portando a una migliore comprensione della prevalenza dei buchi neri sovramassicci nell'universo primordiale.