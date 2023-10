Il bed and breakfast a tema astronomico chiude dopo 20 anni in cui offre agli ospiti un giro dell'universo

Un popolare bed and breakfast a tema astronomico a Osoyoos, situato nella regione di Okanagan nella Columbia Britannica, ha recentemente chiuso i battenti dopo oltre due decenni di attività. L'Osservatorio B&B, di proprietà dell'astronomo dilettante Jack Newton e di sua moglie Alice, ha fornito agli ospiti non solo un posto dove soggiornare, ma anche un tour unico e coinvolgente dell'universo.

Una delle principali attrazioni del B&B era il telescopio ad altissima definizione appollaiato sul tetto. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di osservare da vicino il cosmo e osservare da vicino oggetti celesti come il sole, la luna, le stelle, i pianeti, gli sciami meteorici e gli oggetti del cielo profondo. L'alta risoluzione del telescopio ha permesso agli ospiti di vedere centinaia di stelle anche durante il giorno. Il B&B disponeva anche di un telescopio Hydrogen Alpha, che forniva una visione ravvicinata del sole e delle sue eruzioni.

Jack Newton ha affermato che la sua parte preferita della gestione dell'azienda è stata la gioia e l'eccitazione di mostrare agli ospiti lo spazio per la prima volta. Molti ospiti hanno avuto reazioni emotive nell'esplorare il cielo e l'hanno descritta come un'esperienza che cambia la vita. Il B&B ha accolto una vasta gamma di ospiti, da astronomi professionisti e dilettanti a persone con poca conoscenza astronomica che erano semplicemente incuriosite dall'universo.

Sebbene il B&B abbia chiuso, Jack Newton intende continuare a osservare l'universo attraverso il suo telescopio ogni notte. La sua passione per l'astronomia è evidente attraverso i suoi successi, inclusa la scoperta o co-scoperta di oltre 200 supernovae. Ha anche fatto pubblicare le sue astrofotografie da pubblicazioni ben note come National Geographic e Life Magazine, e ha ricevuto premi da organizzazioni prestigiose come la Royal Astronomy Society of Canada.

Gli ospiti che hanno avuto l'opportunità di soggiornare presso il B&B Osservatorio hanno espresso la loro gratitudine per l'esperienza “fuori dal mondo”. Per molti, la loro visita li ha ispirati a perseguire il proprio interesse per l'astronomia.

