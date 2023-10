Nuove scoperte di "cerchi fatati" inspiegabili esplorati con la tecnologia dell'intelligenza artificiale

Gli scienziati hanno fatto nuove scoperte di misteriosi “cerchi fatati” nei deserti di tutto il mondo. Queste macchie circolari di terra arida assomigliano a file di pois e hanno sconcertato gli scienziati per anni. In precedenza, i circoli fatati erano stati osservati solo nel deserto del Namib nell’Africa meridionale e nell’entroterra dell’Australia occidentale. Tuttavia, uno studio recente ha utilizzato la tecnologia dell’intelligenza artificiale per analizzare i dati satellitari e ha trovato centinaia di punti aggiuntivi in ​​15 nazioni diverse in tre continenti dove si possono trovare modelli di vegetazione simili che ricordano i cerchi fatati.

I ricercatori hanno utilizzato una rete neurale, una tecnologia di intelligenza artificiale che imita i processi cerebrali, per identificare modelli simili a cerchi fatati nelle immagini satellitari ad alta risoluzione. La rete neurale è stata addestrata utilizzando 15,000 immagini satellitari provenienti dalla Namibia e dall’Australia, metà delle quali raffiguravano cerchi fatati e l’altra metà no. Ha poi analizzato quasi 575,000 appezzamenti di terreno in tutto il mondo, identificando modelli circolari che somigliavano ai circoli fatati conosciuti. La revisione umana è stata condotta per escludere strutture non appartenenti al circolo fatato sulla base dell'interpretazione fotografica e delle informazioni contestuali.

Lo studio ha identificato 263 aree aride con motivi circolari che ricordano i cerchi fatati in Australia e Namibia, così come in altre regioni aride in tutta l’Africa e parti dell’Asia occidentale, dell’Australia centrale e sudoccidentale, del Sahel, del Sahara occidentale e del Corno d’Africa. Questi risultati forniscono preziose informazioni sulla distribuzione globale dei circoli fatati.

I cerchi fatati sono distinti dagli altri fenomeni naturali che creano lacune nella vegetazione a causa del loro schema altamente ordinato. Tuttavia, i modelli identificati in questo studio non soddisfacevano gli elevati standard definiti dal dottor Stephan Getzin, ricercatore dell’Università di Göttingen. Lo studio ha inoltre evidenziato i fattori complessi e specifici del sito che contribuiscono alla formazione del circolo fatato, come il clima e l’autorganizzazione delle piante in Namibia e l’attività delle termiti in Australia.

Nel complesso, l’atlante globale dei circoli fatati dello studio mira a ispirare ulteriori ricerche su questi fenomeni enigmatici e incoraggiare gli scienziati a esplorare i misteri che circondano la loro formazione. L’uso della tecnologia AI in questo studio fornisce un potente strumento per identificare e studiare i cerchi fatati su scala più ampia.

– Cerchi fatati: dischi rotondi di terra arida trovati nei deserti, caratterizzati da uno schema altamente ordinato tra i cerchi.

– Rete neurale: una tecnologia AI che imita i processi cerebrali ed è in grado di apprendere e riconoscere modelli.

– Ecosistemi aridi: ecosistemi caratterizzati da scarse precipitazioni e limitata disponibilità di acqua.

– Fonte immagine: Olga Ernst & Hp.Baumeler / Wikimedia Commons