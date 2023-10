Il prosciugamento del lago Urmia: una crisi ecologica in Iran

Il lago Urmia, un tempo il lago più grande del Medio Oriente, ha subito un declino significativo negli ultimi anni, trasformandosi infine in una distesa salata secca entro l’autunno del 2023. Questo cambiamento può essere attribuito a una combinazione di fattori, tra cui siccità consecutive, utilizzo dell’acqua in ambito agricolo e la costruzione di dighe che hanno influito negativamente sull'approvvigionamento idrico del lago. Le tendenze storiche mostrano che il Lago Urmia si è prosciugato dal 1995, perdendo quasi il 90% della sua superficie.

Nel 2020, il lago ha visto una temporanea ripresa del livello dell'acqua a causa di piogge insolite, ma le condizioni più secche negli anni successivi lo hanno portato ad avvicinarsi nuovamente a condizioni quasi secche. Le immagini satellitari catturate dalle missioni Landsat della NASA mostrano la netta differenza tra il bacino pieno d’acqua del lago nel 2020 e il suo stato essiccato nel 2023.

L’esaurimento del Lago Urmia ha significative implicazioni ecologiche e sanitarie. Il lago e le zone umide circostanti non sono solo una Riserva della Biosfera dell'UNESCO e un sito Ramsar, ma forniscono anche habitat essenziali per varie specie di uccelli acquatici e fungono da scalo per le specie migratorie. Con il restringimento del lago, l'acqua rimanente diventa più salina, influenzando negativamente le popolazioni di artemia salina e altre fonti di cibo per gli animali più grandi.

Inoltre, il fondale esposto del lago aumenta la probabilità di tempeste di polvere, che possono degradare la qualità dell’aria e avere effetti negativi sulla salute respiratoria. Studi recenti hanno collegato i bassi livelli dell’acqua nel Lago Urmia a problemi respiratori tra la popolazione locale.

Le cause dell'esaurimento del Lago Urmia rimangono argomento di dibattito. Sebbene un programma di ripristino decennale avviato nel 10 abbia portato a una certa ripresa, è difficile accertare la reale efficacia dello sforzo a causa del verificarsi simultaneo di forti piogge. Alcune ricerche suggeriscono che i fattori climatici hanno svolto un ruolo significativo nel recupero del lago.

Il prosciugamento del Lago Urmia è una crisi ecologica con conseguenze di vasta portata. È necessario compiere sforzi per affrontare i fattori che contribuiscono e riportare il lago al suo antico splendore, preservando la sua ricca biodiversità e proteggendo la salute e i mezzi di sussistenza della popolazione locale.

Fonte:

– Immagini dell'Osservatorio della Terra della NASA di Lauren Dauphin, utilizzando i dati Landsat dell'US Geological Survey.