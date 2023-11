L'affascinante mondo dei carnivori fungini: come un predatore intrappola e digerisce la preda

Uno studio recente ha fornito nuove informazioni sugli intricati processi molecolari coinvolti quando un fungo carnivoro cattura e consuma la sua preda. La ricerca si è concentrata sull'Arthrobotrys oligospora, una specie di fungo che in genere ottiene nutrienti dalla materia organica in decomposizione, ma può ricorrere alla predazione quando deve affrontare la fame o la presenza di vermi nelle vicinanze.

Sebbene studi precedenti abbiano fatto luce sulla biologia delle relazioni predatore-preda nei funghi, i dettagli molecolari di questo processo sono rimasti in gran parte sconosciuti. Per colmare questa lacuna di conoscenze, un team guidato da Hung-Che Lin dell’Academia Sinica di Taipei ha eseguito una serie di esperimenti di laboratorio utilizzando il verme nematode Caenorhabditis elegans.

Utilizzando una tecnica chiamata RNAseq, i ricercatori hanno analizzato l'attività di diversi geni nell'A. oligospora nelle diverse fasi della predazione. Hanno scoperto diversi processi biologici chiave che sembrano svolgere un ruolo cruciale nel comportamento predatorio di questo fungo.

I risultati suggeriscono che quando A. oligospora rileva un verme, si verifica un aumento della replicazione del DNA e della produzione di ribosomi. Successivamente, si verifica una sovraregolazione dei geni che codificano per le proteine ​​coinvolte nella formazione e nel funzionamento delle trappole, comprese le proteine ​​secrete dai vermi e una famiglia di proteine ​​recentemente identificata chiamata “proteine ​​arricchite con trappole” (TEP).

Infine, una volta che A. oligospora ha esteso le strutture filamentose nel verme per digerirlo, i geni che codificano vari enzimi noti come proteasi diventano più attivi, in particolare un gruppo noto come metalloproteasi. Queste proteasi sono responsabili della scomposizione delle proteine, indicando il loro ruolo nell'aiutare la digestione dei vermi.

Questi risultati non solo forniscono una comprensione più profonda dei meccanismi molecolari alla base della predazione dell’A. oligospora, ma gettano anche le basi per la ricerca futura su altre interazioni fungine predatore-preda.

FAQ:

D: Cos'è l'RNAseq?

R: RNAseq è una tecnica utilizzata per analizzare l'espressione genica misurando il livello delle molecole di RNA in un campione. Fornisce preziose informazioni sull’attività di diversi geni in diversi momenti nel tempo.

D: Cosa sono le proteasi?

R: Le proteasi sono enzimi responsabili della scomposizione delle proteine ​​in peptidi o amminoacidi più piccoli. Svolgono ruoli essenziali in vari processi biologici, inclusa la digestione.

D: Cos'è la metalloproteasi?

R: Le metalloproteasi sono una classe di proteasi che richiedono ioni metallici, come lo zinco, per la loro attività enzimatica.

Fonte: phys.org