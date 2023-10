Indagare sulla percezione del tempo nell'autismo: una comprensione più profonda attraverso modelli animali

By

La percezione del tempo è un aspetto cruciale della cognizione umana e animale, poiché influenza il processo decisionale, la memoria, la comunicazione e il controllo motorio. Il professore associato Fuat Balci dell'Università del Michigan approfondisce il funzionamento della mente umana e animale, studiando il senso del tempo e le sue somiglianze e differenze tra le specie.

Balci si concentra in particolare sulla tempistica scalare, una caratteristica fondamentale della percezione del tempo condivisa da varie specie. All'aumentare degli intervalli di tempo, la precisione della temporizzazione interna diminuisce, proprio come la pixelizzazione su uno schermo televisivo. Ciò suggerisce che la funzione del cronometro del cervello umano è evolutivamente preservata e comparabile tra le diverse specie.

Comprendere la percezione del tempo ha implicazioni pratiche, tra cui la comprensione dei fondamenti evolutivi della mente umana e l’uso di modelli animali per studiare il cervello umano. La ricerca di Balci consente anche di esplorare i disturbi della percezione del tempo associati a disturbi neurologici come l'autismo, che potrebbero portare a interventi terapeutici.

Gli studi hanno dimostrato che le persone con autismo possono avere interruzioni nel loro orologio interno, con conseguente maggiore senso di incertezza. Questa maggiore incertezza può contribuire a comportamenti ripetitivi e ad altri tratti caratteristici dell’autismo. Balci mira a scoprire la relazione tra i deficit di percezione del tempo e i sintomi più ampi dell’autismo.

Attraverso il suo progetto, intitolato “NeVRo: Combinazione di imaging del calcio, optogenetica e realtà virtuale per indagare l’orologio interno nell’autismo”, Balci utilizza modelli animali autistici per esplorare il ruolo della percezione del tempo nei disturbi dello spettro autistico. Gli ambienti tradizionali di sperimentazione sugli animali in piccole scatole limitano l'osservazione dei comportamenti naturali. Balci supera questa limitazione creando condizioni di prova ecologicamente valide utilizzando la tecnologia della realtà virtuale.

Nell'esperimento di Balci, i topi corrono su una palla sospesa, controllando i loro movimenti in un ambiente virtuale. Questo approccio fornisce un ambiente di test più realistico e consente l'osservazione dell'attività dei singoli neuroni a livello cellulare. Balci combina la realtà virtuale con tecnologie all’avanguardia come l’imaging del calcio e l’optogenetica per manipolare neuroni specifici e analizzare i modelli di attività cerebrale.

Questo approccio combinato va oltre il semplice screening di modelli animali per individuare malattie e farmaci umani. La fenotipizzazione approfondita di Balci prevede l'analisi di tratti e caratteristiche osservabili per correggere potenzialmente l'attività cerebrale interrotta osservata nell'autismo.

La ricerca di Balci mira a fornire una comprensione più profonda dei meccanismi cognitivi e del loro ruolo in disturbi come l'autismo. Affrontando i sintomi fondamentali dell’autismo, spera di scoprire una causa sottostante comune. Questa esplorazione ha il potenziale per sbloccare una comprensione più profonda dei disturbi cognitivi alla base dell’autismo e aprire la strada a interventi terapeutici più efficaci.

Fonte:

– Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università del Michigan (UM Scienze Biologiche)

– Fuat Balci, Professore Associato presso l'UM Scienze Biologiche