Secondo uno studio della Northwestern Medicine, le proteine ​​citoscheletriche svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo delle uova

Gli scienziati della Northwestern Medicine hanno scoperto il ruolo delle proteine ​​citoscheletriche nella crescita delle uova in via di sviluppo nei moscerini della frutta. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, fa luce su come gli ovociti si formano e si differenziano dalle altre cellule sorelle.

Gli ovociti, o uova in via di sviluppo, si formano quando una cellula si differenzia come ovocita, mentre le cellule rimanenti diventano cellule “infermiere” che forniscono all'ovocita i materiali necessari per la crescita. Queste strutture cellulari interconnesse, note come “i vincitori prendono tutto”, sono presenti sia nei moscerini della frutta che nei mammiferi.

Il laboratorio del Dr. Vladimir Gelfand ha condotto lo studio per comprendere meglio i meccanismi alla base di questo processo. Hanno scoperto che gli ovociti agiscono come parassiti, con le cellule nutrici che producono tutte le proteine ​​necessarie, che vengono poi trasportate nell'ovocita lungo i microtubuli dal motore molecolare citoplasmatico della dineina.

Utilizzando i moscerini della frutta come sistema modello, gli scienziati hanno coltivato le ovaie e hanno osservato che l'ovocita generava un numero maggiore di microtubuli, che fungono da autostrade intercellulari per il trasporto di proteine ​​e risorse. Nei moscerini della frutta, la crescita dei microtubuli è regolata da un omologo genetico chiamato mini fusi (Msps) invece di XMAP215, la proteina responsabile della crescita dei microtubuli negli esseri umani.

Lo studio ha rivelato che l'mRNA di Msps, che trasporta le istruzioni per produrre la proteina Msps, era concentrato nell'ovocita. L'abbattimento dell'mRNA ha influenzato negativamente lo sviluppo dei microtubuli e la crescita cellulare. È stato anche scoperto che la dineina era responsabile dell'accumulo dell'mRNA di Msps all'interno dell'ovocita.

La rimozione della dineina ha ridotto la quantità di mRNA all’interno dell’ovocita, arrestando il normale sviluppo cellulare. Ciò ha portato i ricercatori a identificare Msps e dineina come una coppia dinamica nel governare la specializzazione e lo sviluppo degli ovociti.

I risultati stabiliscono un circuito di feedback positivo tra dineina e Msps, promuovendo lo sviluppo degli ovociti. La ricerca futura si concentrerà sulla comprensione dei fattori che determinano quali cellule diventano ovociti.

Lo studio è stato sostenuto da una sovvenzione dell’Istituto Nazionale di Scienze Mediche Generali.

Fonte:

– Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze

– Laboratorio Gelfand