Comprensione dei motori batterici: implicazioni per nanomacchine efficienti

I ricercatori dell’Università di Nagoya, dell’Università di Osaka e dell’Istituto di bioscienza e tecnologia di Nagahama hanno fatto scoperte significative riguardo alla locomozione dei batteri e alle sue potenziali applicazioni nello sviluppo di nanomacchine. Il team, guidato dal professor emerito Michio Homma e dal professor Seiji Kojima, ha identificato il ruolo della molecola FliG nello strato flagellare, o “motore”, dei batteri.

Il motore flagellare nei batteri ha un rotore e uno statore. Lo statore funziona come il motore, mentre il rotore ruota in base alla trasmissione della rotazione dello statore. Questo meccanismo consente ai batteri di spostarsi avanti o indietro. L'anello C, un complesso proteico, controlla questo movimento. La molecola FliG all'interno dell'anello C agisce come una frizione, facilitando il passaggio dal movimento in avanti a quello all'indietro.

I ricercatori hanno studiato il mutante G215A della molecola FliG, che provoca la rotazione permanente in senso orario del motore. Attraverso il loro studio, il team ha scoperto che i cambiamenti nella struttura FliG e l’interazione delle molecole d’acqua attorno ad essa sono responsabili del movimento in senso orario. Questi cambiamenti si verificano anche nella forma normale di FliG quando ruota in senso orario. Le differenze strutturali consentono ai batteri di passare dal movimento in avanti a quello all'indietro in risposta al loro ambiente.

Comprendere le proprietà fisiche della proteina FliG rappresenta un passo avanti nella comprensione del meccanismo molecolare della commutazione rotazionale nei motori. I risultati aprono la strada allo sviluppo di motori compatti con una maggiore efficienza di conversione energetica. Questa conoscenza può essere applicata nella progettazione di nanomacchine artificiali che hanno un controllo preciso sulla propria rotazione. Questi progressi hanno il potenziale per rivoluzionare vari campi, come la medicina e la progettazione della vita artificiale.

Lo studio, pubblicato su iScience, segna un significativo passo avanti nella nostra comprensione dei motori batterici e delle loro potenziali implicazioni per lo sviluppo di nanomacchine più efficienti. Apre nuove strade per la ricerca nel campo delle nanotecnologie e dell'ingegneria, offrendo interessanti possibilità per futuri progressi tecnologici.

Fonte:

Tatsuro Nishikino et al. I cambiamenti nella rete idrofobica del dominio FliGMC inducono la commutazione rotazionale del motore flagellare, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Università di Nagoya]