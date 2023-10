Una nuova forma di oscillazione di Rabi: rotazione simultanea e momento angolare orbitale

Un team di scienziati dell’Università di Jinan, in Cina, ha riportato una scoperta rivoluzionaria nel campo dell’oscillazione di Rabi. In un articolo pubblicato su Light: Science & Applications, i ricercatori, guidati dal professor Zhen Li e Shenhe Fu, hanno scoperto una nuova forma di oscillazione di Rabi che mostra sia lo spin che il momento angolare orbitale.

L'oscillazione di Rabi è un fenomeno fondamentale della meccanica quantistica che è stato ampiamente studiato in varie discipline. Ha portato a importanti applicazioni nella risonanza magnetica nucleare, nella spettroscopia e nell’elaborazione delle informazioni quantistiche. Finora erano note due classi indipendenti di stati d’onda nell’oscillazione di Rabi: le onde di spin e le onde orbitali. Tuttavia, uno stato d’onda che unisse sia lo spin che il momento angolare orbitale era rimasto sfuggente.

Per rivelare questo nuovo fenomeno, gli scienziati hanno stabilito un formalismo pseudo spin-1/2 e hanno creato un campo magnetico controllabile attraverso l'interazione dei cristalli di luce. Osservando le oscillazioni dello spin e del momento angolare orbitale in regimi di accoppiamento debole e forte, guidati da un campo magnetico sintetico, hanno dimostrato la presenza simultanea sia dello spin che del momento angolare orbitale in un'oscillazione di Rabi.

Inoltre, i ricercatori hanno introdotto una piattaforma sintonizzabile elettricamente che consente un controllo preciso della transizione tra le diverse modalità oscillatorie Rabi. Questa piattaforma consente l'emissione di fasci di momento angolare orbitale con strutture topologiche accordabili. I risultati di questo studio forniscono un quadro generale per esplorare gli accoppiamenti spin-orbita in regimi di ordine superiore e offrono modi per manipolare lo spin e il momento angolare orbitale della luce in tre e quattro dimensioni. Il metodo e la tecnica sviluppati in questo studio hanno potenziali applicazioni nell'ottica classica e quantistica.

Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove possibilità per la manipolazione degli spinori e i fasci di luce strutturati. Gli scienziati hanno creato un sistema in grado di controllare completamente i campi magnetici sintetizzati strutturando il fascio di luce o ingegnerizzando il cristallo. La luce strutturata, che combina gli stati di spin e momento angolare orbitale, ha un grande potenziale per il multiplexing di dati ad alta capacità.

Nel complesso, questo studio rappresenta un progresso significativo nella ricerca sull’oscillazione Rabi e fornisce nuove informazioni sui principi fondamentali della meccanica quantistica e dell’ottica non lineare.

Fonte:

– Luce: articolo della rivista Science & Applications di Guohua Liu, Xiliang Zhang, Xin Zhang, Yanwen Hu, Zhen Li, Zhenqiang Chen e Shenhe Fu (nessun URL fornito)

– Dipartimento di Ingegneria Optoelettronica, Università di Jinan (nessun URL fornito)