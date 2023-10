Scoprire meccanismi cellulari per nuove strategie terapeutiche

Studi recenti pubblicati sul Journal of Pharmaceutical Analysis evidenziano l'uso di omici unicellulari e risolti spazialmente nella comprensione delle interazioni cellula-cellula e nello sviluppo di nuovi approcci terapeutici. Esaminando la composizione, la struttura e la funzione dei tessuti, gli scienziati ottengono informazioni dettagliate sui complessi meccanismi delle malattie.

Il primo articolo si concentra sulla comunicazione microglia-astrociti nel contesto dell'emorragia intracerebrale (ICH). I ricercatori hanno utilizzato la trascrittomica spaziale per studiare gli effetti dell'esaurimento della microglia sulla formazione di cicatrici astrocitiche durante le fasi iniziali e croniche dell'ICH. Hanno scoperto che il fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF1) derivato dalla microglia svolge un ruolo nella formazione di cicatrici protettive nelle fasi iniziali, mentre l’ICH cronica porta a effetti meno protettivi e più neurotossici.

In un altro studio, gli scienziati hanno studiato la tossicità testicolare del triptolide, un componente della medicina tradizionale cinese. Hanno utilizzato sospensioni unicellulari di topi trattati per creare una mappa del trascrittoma, rivelando una sovraregolazione della risposta infiammatoria e una sottoregolazione dello sviluppo delle cellule germinali e degli spermatidi. Questi risultati forniscono informazioni preziose per identificare bersagli terapeutici per la tossicità riproduttiva maschile indotta dal triptolide.

Il terzo studio ha esaminato le cellule epicardiche nel tessuto cardiaco dei topi. Sono stati identificati marcatori genici specifici del tessuto epicardico postnatale, associati ad un aumento della segnalazione della matrice extracellulare. La comprensione di questi marcatori e dei loro modelli di espressione può contribuire allo sviluppo di strategie di terapia rigenerativa cardiaca più efficaci.

Questi studi fanno luce sui meccanismi cellulari a livello di singola cellula e spaziale, aprendo la strada a migliori strategie di trattamento in futuro.

Fonte:

– Jingwei Zheng et al, Dinamica temporale dell'interazione microglia-astrociti nella formazione di cicatrici gliali neuroprotettive dopo emorragia intracerebrale, Journal of Pharmaceutical Analysis (2023). DOI: 10.1016/j.jpha.2023.02.007

– Wei Zhang et al, Un paesaggio unicellulare di tossicità testicolare associata al triptolide nei topi, Journal of Pharmaceutical Analysis (2023). DOI: 10.1016/j.jpha.2023.04.006

– Jianlin Du et al, Paesaggi di eterogeneità spaziale e monocellulare di cellule epicardiche mature, Journal of Pharmaceutical Analysis (2023). DOI: 10.1016/j.jpha.2023.07.011

– Fonte: Cactus Communications