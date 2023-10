Terapia dei neuroni: progressi nella terapia cellulare per condizioni neurologiche

I ricercatori dell’Università della California, a San Francisco, hanno compiuto progressi significativi nello sviluppo di un nuovo approccio al trattamento delle condizioni neurologiche utilizzando la terapia cellulare. Neurona Therapeutics, una società formata da quattro responsabili di laboratorio dell'università, mira a trapiantare interneuroni inibitori nel sistema nervoso delle persone per trattare i circuiti sovraeccitati che contribuiscono a condizioni come l'epilessia, il morbo di Alzheimer e il dolore neuropatico.

Lo sviluppo di questa terapia non è stato privo di sfide. I ricercatori dei quattro gruppi inizialmente hanno faticato a trovare un accordo sull'interpretazione dei dati riguardanti la produzione di interneuroni inibitori. Le tensioni sono sorte durante le riunioni quando sono state sollevate domande sui dati presentati da un ricercatore post-dottorato. Nonostante gli avanti e indietro, la società è riuscita a raccogliere 165 milioni di dollari in finanziamenti di capitale di rischio e ha recentemente avviato una sperimentazione clinica sull'epilessia, iniettando le cellule inibitorie chiamate NRTX-1001 nel cervello dei pazienti.

I risultati preliminari dello studio sono promettenti, con i primi due partecipanti che hanno riscontrato una riduzione di oltre il 90% delle convulsioni dopo il trattamento. Questo risultato ha il potenziale per fornire una nuova opzione di trattamento per l’epilessia grave. Tuttavia, permangono preoccupazioni riguardo alle cellule utilizzate nella terapia.

Neurona utilizza cellule dell’eminenza gangliare mediale (MGE), una “fabbrica” di neuroni che appare durante lo sviluppo embrionale e dà origine a interneuroni inibitori nella corteccia. Queste cellule hanno proprietà uniche che le rendono adatte alla ricerca terapeutica, poiché si disperdono ampiamente in tutta la corteccia e possono mantenere la capacità migratoria quando trapiantate nel cervello adulto.

Per evitare le sfide etiche e logistiche associate all'utilizzo di cellule MGE umane dal tessuto fetale, i ricercatori hanno utilizzato cellule staminali pluripotenti umane per produrre cellule simili a MGE. L'obiettivo era sviluppare queste cellule in neuroni positivi alla somatostatina e alla parvalbumina, che hanno mostrato potenziale terapeutico negli studi preclinici. Il protocollo sviluppato nel 2013 si basava sull’iniezione di cellule progenitrici nel cervello dei topi, sollevando preoccupazioni sulla formazione di tumori. Tuttavia, da allora il team Neurona ha perfezionato il proprio approccio e ora utilizza cellule impegnate nella propria terapia.

La recente pubblicazione di Neurona fornisce ulteriori informazioni sul loro approccio e sulla ricerca alla base di NRTX-1001, ma persistono domande sulle cellule utilizzate nel trattamento. È fondamentale affrontare queste preoccupazioni prima di procedere ulteriormente con la sperimentazione umana.

Definizioni:

– Interniuroni inibitori: neuroni che regolano l’attività neuronale inibendo l’attivazione di altri neuroni.

– Condizioni neurologiche: disturbi che colpiscono il sistema nervoso, inclusi cervello, midollo spinale e nervi periferici.

– Terapia cellulare: trattamento medico che utilizza cellule per riparare, sostituire o rigenerare cellule, tessuti o organi danneggiati o malati.

Fonte:

– Articolo originale: Nome della rivista – “Il lungo viaggio di Neurona verso gli studi clinici”; Autore – Elena Santoro; Data di accesso: 26 maggio 2022.