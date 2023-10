Ole Miss ospita un concorso sul riciclaggio del vetro in collaborazione con Door 2 Door

Questo novembre, i membri della comunità dell'Università del Mississippi avranno l'opportunità di partecipare a un concorso di riciclaggio del vetro noto come Egg Bowl Glass Recycling Drive. Organizzato dall'Office of Sustainability in collaborazione con Door 2 Door Recycling, l'evento si svolgerà il 2 novembre dalle 6 alle 9 nel parcheggio del Jackson Avenue Center. Lo scopo del concorso è determinare quale campus, Ole Miss o Mississippi State University, può raccogliere più vetro.

La decisione di indire questo concorso è nata dall'incapacità dell'università di includere il riciclaggio del vetro nella regolare raccolta di riciclaggio nel campus. Il riciclaggio del vetro può essere impegnativo a causa del suo peso, che aumenta i costi e le emissioni associate al trasporto. Door 2 Door Recycling offre una soluzione trattando i rifiuti di vetro in modo diverso. Macinano il vetro per utilizzarlo in altre applicazioni, deviandolo dalle discariche e producendo nuovi materiali nel processo.

Faith Young, proprietaria di Door 2 Door Recycling, ha sottolineato l'importanza del riciclaggio del vetro, affermando che il vetro non si decompone nelle discariche. Door 2 Door sta collaborando con le istituzioni educative del Mississippi per rendere il riciclaggio del vetro più accessibile ai cittadini dello stato.

Per partecipare al concorso, le persone devono portare all'evento i propri contenitori di vetro puliti e vuoti. Gli articoli in vetro accettabili includono bottiglie, barattoli di vetro, contenitori per bevande e barattoli di gelatina, tra gli altri. Tuttavia, calici, vetri per auto, vetri frantumati, vasi di vetro e ceramiche non sono idonei per il riciclaggio. Tutti i contenitori devono essere sciacquati e svuotati, anche se su di essi potrebbero rimanere delle etichette. Il vetro dovrebbe anche essere ordinato per colore (trasparente, blu, verde, marrone e giallo) per facilitare il processo di smistamento.

Kendall McDonald, direttore associato dell'ufficio per la sostenibilità dell'UM, ha sottolineato che la riduzione dei rifiuti di vetro inizia con l'acquisto di generi alimentari in imballaggi che possono essere riciclati dalla città di Oxford. Tuttavia, la partecipazione a eventi come l'Egg Bowl Glass Recycling Drive offre un modo sicuro ed ecologicamente sensato per smaltire i rifiuti di vetro, sostenendo allo stesso tempo un'azienda locale a conduzione familiare del Mississippi.

Faith Young crede che gli individui abbiano la responsabilità di riciclare e lasciare il mondo in un posto migliore di come lo hanno trovato. Partecipare al concorso sul riciclo del vetro è un ottimo modo per studenti e membri della comunità di contribuire a questa causa. Chi non vorrebbe che la propria scuola fosse campionessa del riciclaggio del vetro?

Definizioni:

– Riciclo del vetro: il processo di raccolta e trasformazione dei rifiuti di vetro in nuovi materiali o prodotti.

– Discarica: un'area designata in cui i rifiuti vengono depositati e interrati.

– Imballaggio: i materiali utilizzati per contenere, proteggere e trasportare le merci.

Fonte:

– Ufficio per la sostenibilità dell’Università del Mississippi

– Riciclaggio porta 2 porte