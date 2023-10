La tecnologia a ultrasuoni si dimostra promettente nell'abbattimento delle "sostanze chimiche eterne"

I ricercatori della Ohio State University hanno fatto un passo avanti significativo nella ricerca di un metodo per spezzare i forti legami delle “sostanze chimiche eterne” o PFAS (sostanze polifluoroalchiliche). Queste sostanze chimiche tossiche si trovano comunemente negli oggetti di uso quotidiano come pentole, cosmetici e involucri di alimenti e rappresentano potenziali rischi per la salute degli esseri umani.

Guidato dalla professoressa Linda Weavers, il gruppo di ricerca ha utilizzato la tecnologia degli ultrasuoni per emettere onde sonore a una frequenza ultrasonica. Queste onde sonore creavano minuscole bolle conosciute come “camere di combustione”, che raggiungevano temperature di 10,000 Kelvin. Questo processo, chiamato degradazione ad ultrasuoni, ha effettivamente rotto i forti legami del fluoro delle molecole PFAS in composti più piccoli.

I precedenti metodi di trattamento avevano difficoltà a scomporre i composti più piccoli dei PFAS. Tuttavia, questa tecnica innovativa che utilizza la tecnologia a ultrasuoni si è rivelata più efficiente nel degradare i composti più piccoli, come osservato in un periodo di tre ore.

I ricercatori hanno concentrato i loro sforzi sulle acque sotterranee contaminate dalla schiuma antincendio, dove la contaminazione da PFAS è prevalente. I risultati hanno mostrato che i composti più piccoli si degradavano significativamente più velocemente di quelli più grandi, indicando il potenziale della tecnologia a ultrasuoni come approccio più efficace e rispettoso dell’ambiente per eliminare la contaminazione da PFAS.

Sebbene questa scoperta sia promettente, il professor Weavers avverte che la completa eliminazione delle “sostanze chimiche eterne” dall’ambiente è ancora un compito complesso. Le sostanze PFAS sono pervasive, il che rende difficile la loro eliminazione. Tuttavia, ritiene che questa tecnologia a ultrasuoni potrebbe portare allo sviluppo di piccoli dispositivi di filtraggio dell’acqua ad alta energia che possono essere utilizzati nelle case di tutti i giorni.

La ricerca, pubblicata su The Journal of Physical Chemistry A, fornisce nuove informazioni sulla lotta alla persistenza dei PFAS nell’ambiente. Sono necessarie ulteriori ricerche per trovare un modo economicamente sostenibile per implementare questa tecnologia su scala più ampia, con l’obiettivo di ridurre la presenza di “sostanze chimiche eterne” e di salvaguardare la salute umana e l’ambiente.

Fonte:

– Ricercatori della Ohio State University

– Il giornale di chimica fisica A