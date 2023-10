Secondo un nuovo studio le stelle potrebbero essere tagliate a metà da “lame relativistiche”.

Un nuovo studio condotto dai ricercatori del Center for Cosmology and Particle Physics della New York University suggerisce che le stelle potrebbero essere tagliate a metà da “lame relativistiche”, che sono flussi ultra potenti di plasma modellati da campi magnetici estremamente forti. Queste lame che dividono le stelle potrebbero potenzialmente spiegare alcune delle esplosioni più luminose dell’universo, note come lampi di raggi gamma (GRB).

I GRB sono esplosioni straordinariamente potenti nel cielo, ma spesso si verificano troppo lontano perché possiamo osservarle in dettaglio. Si ritiene che questi lampi siano generati da buchi neri o magnetar, che sono stelle di neutroni altamente magnetizzate. Tuttavia, la lenta dissolvenza di alcuni GRB è stata difficile da spiegare per gli astronomi.

In questo nuovo studio, gli autori propongono che questi GRB persistenti potrebbero derivare dalla morte di stelle massicce. Quando una stella muore, il suo nucleo collassa, formando una stella di neutroni circondata da strati di idrogeno ed elio. Attraverso una rapida compressione e rotazione, questa stella di neutroni può acquisire un campo magnetico estremamente forte, trasformandola in una magnetar.

L'ambiente caotico che circonda una magnetar appena nata fa sì che l'ambiente circostante venga agitato in modo frenetico a causa delle intense radiazioni e dei campi magnetici. Ricerche precedenti suggeriscono che di conseguenza si forma un getto lungo l’asse di rotazione della magnetar. Tuttavia, i ricercatori di questo studio hanno scoperto che i campi magnetici della magnetar possono anche produrre esplosioni di radiazioni lungo il suo equatore.

Queste esplosioni di radiazione, modellate dalle forze centrifughe della stella rotante, formano una lama che si muove attraverso la stella quasi alla velocità della luce. L’energia trasportata da questa “lama relativistica” è maggiore di quella di un’esplosione di supernova e può effettivamente dividere la stella a metà mentre viaggia verso l’esterno. La pala continua a viaggiare per una distanza significativa prima di perdere slancio, spiegando potenzialmente la lenta dissolvenza di alcuni GRB.

Durante il suo percorso, la lama accumula anche più materiale, amplificando il suo potere distruttivo. Inoltre, la lama provoca instabilità all’interno della stella stessa, portandola alla sua scomparsa definitiva.

Mentre questo studio serve a dimostrare la plausibilità delle pale relativistiche che spiegano i GRB, la ricerca futura mira ad analizzare come queste pale si evolvono nel tempo e comprendere il processo di morte stellare ad esse associato. Identificando le firme chiave di questo tipo di esplosione, gli scienziati possono confermare se i GRB osservati in precedenza si allineano con questo modello.

