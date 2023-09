Il razzo Atlas V dell'ULA ritorna in servizio con un dispiegamento satellitare di successo

Il razzo Atlas V della United Launch Alliance è tornato con successo in servizio dopo un intervallo di lanci di dieci mesi. Il razzo è stato lanciato domenica con la missione di dispiegare più satelliti in orbita geosincrona per il National Reconnaissance Office (NRO) e la US Space Force. Questo lancio ha segnato la fine del periodo più lungo tra i lanci di Atlas V in 20 anni.

ULA, una joint venture tra Boeing e Lockheed Martin, ha dovuto far fronte ai ritardi dei clienti come motivo principale della mancanza di lanci per il razzo Atlas V. Nonostante ciò, ci sono ancora altri 18 voli Atlas V in programma, con i razzi che trasportano principalmente satelliti per la rete a banda larga Kuiper di Amazon e lanciano astronauti sulla capsula dell'equipaggio Starliner della Boeing.

La missione lanciata domenica per la NRO, nota come “Silent Barker”, seguirà i movimenti di altri veicoli spaziali in orbita geosincrona, con particolare attenzione all’attività dei satelliti cinesi e russi. Questa missione evidenzia l’importanza del monitoraggio e della sorveglianza delle attività spaziali.

Il razzo Atlas V ha acceso il suo motore principale RD-180 di fabbricazione russa e cinque booster a combustibile solido per allontanarsi dalla stazione spaziale delle forze spaziali di Cape Canaveral. Il primo stadio del razzo rilasciò i booster e successivamente si separò per consentire allo stadio superiore Centaur di continuare ad accelerare in orbita. Molteplici accensioni da parte del motore RL10 dello stadio superiore Centaur hanno posizionato con successo i satelliti in un'orbita vicina all'altitudine geosincrona.

ULA ha lavorato alla transizione dal razzo Atlas V al nuovo razzo Vulcan. Il programma Atlas V prevede attualmente altri 18 lanci programmati, principalmente per le missioni dell'equipaggio della capsula Starliner della Boeing. Si prevede che il razzo Vulcan, che utilizzerà i motori BE-4 di Blue Origin, diventerà il razzo principale nei prossimi anni.

Nel complesso, il successo del ritorno in servizio del razzo Atlas V rappresenta una pietra miliare significativa per ULA. Dimostra la loro capacità di portare satelliti in orbita geosincrona e sottolinea l’importanza di lanci affidabili e frequenti nel settore spaziale.

Fonte:

- Ars Technica: [Nome origine]