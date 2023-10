La United Launch Alliance è pronta a lanciare il primo razzo Vulcan la vigilia di Natale

By

Londra, 26 ottobre 2023 – United Launch Alliance (ULA), una rinomata joint venture tra Boeing e Lockheed Martin, ha annunciato ufficialmente i suoi piani per iniziare il volo inaugurale dell'attesissimo razzo Vulcan la vigilia di Natale, come riportato dalla CNBC. Tory Bruno, CEO di ULA, ha rivelato questo entusiasmante sviluppo durante la sua apparizione al vertice del Consiglio esecutivo della tecnologia della CNBC. La finestra di lancio è prevista dal 24 al 26 dicembre.

ULA sta gestendo diligentemente la costruzione e la qualificazione dello stadio superiore del razzo Vulcan, con una data di completamento prevista fissata per novembre. Tuttavia, in caso di ritardi imprevisti, ULA riprogrammerà il lancio per gennaio per garantire una missione senza intoppi e di successo. Il lancio di Vulcan ha incontrato diversi contrattempi all'inizio di quest'anno, inclusa l'esplosione di un motore durante i test condotti dal suo fornitore, Blue Origin.

L’innovativa missione Cert-1 sarà l’impresa di debutto per il razzo Vulcan e comporterà il trasporto di un lander lunare commerciale, sviluppato da Astrobotic, insieme a un carico utile per Celestis. Questo eccezionale carico servirà come servizio commemorativo, trasportando le preziose ceneri di individui che desideravano essere sepolti nell'eterna distesa dello spazio.

Dopo il successo del lancio di Vulcan, ULA prevede lanci multipli per il 2024, con una successiva accelerazione nella frequenza di lancio fino a un programma bisettimanale entro la seconda metà del 2025. ULA ha recentemente ottenuto un contratto per il lancio dei satelliti Kuiper di Amazon, risultando in un arretrato equilibrato di circa 50-50 tra progetti governativi e commerciali.

Domande frequenti

1. Cos'è l'ULA?

United Launch Alliance (ULA) è una joint venture tra i giganti aerospaziali Boeing e Lockheed Martin, specializzata in servizi di lancio spaziale. ULA è rinomata per il dispiegamento di razzi e carichi utili nello spazio.

2. Cos'è il razzo Vulcan?

Il razzo Vulcan è un innovativo veicolo di lancio spaziale sviluppato da ULA. Rappresenta la prossima generazione di razzi progettati per trasportare in orbita vari carichi utili, inclusi satelliti e veicoli spaziali con equipaggio.

3. Qual è la missione Cert-1?

La missione Cert-1 si riferisce al cruciale volo inaugurale del razzo Vulcan. Trasporterà un lander lunare commerciale creato da Astrobotic, nonché un carico utile commemorativo per Celestis, trasportando le ceneri di individui che desideravano un luogo di riposo celeste.

4. Qual è la finestra di lancio del razzo Vulcan?

La finestra di lancio del razzo Vulcan è prevista dal 24 al 26 dicembre. Tuttavia, in caso di circostanze impreviste, il lancio potrebbe essere riprogrammato per gennaio per garantire una missione sicura e di successo.

5. Quali sono i futuri piani di lancio di ULA?

Dopo il debutto del razzo Vulcan, ULA intende effettuare lanci multipli nel 2024, aumentando gradualmente la frequenza di lancio a settimane alterne entro la seconda metà del 2025. Il recente contratto di lancio del satellite Amazon Kuiper ha contribuito a un arretrato equilibrato di progetti governativi e commerciali.