Il razzo Vulcan dell'ULA si avvicina al volo di debutto, previsto per il lancio di dicembre

La United Launch Alliance (ULA) sta facendo progressi significativi verso l'attesissimo volo di debutto del suo razzo Vulcan. Secondo il CEO di ULA Tory Bruno, il razzo è sulla buona strada per essere lanciato per la prima volta il 24 dicembre. Il completamento dei test chiave, compresi i test di qualificazione per lo stadio superiore Centaur V, ha portato ULA più vicino a questo traguardo.

In preparazione al lancio, lo stadio superiore Centaur sarà integrato con il primo stadio Vulcan, e il veicolo combinato sarà sottoposto a una prova generale a dicembre. In particolare, i motori principali del razzo forniti da Blue Origin, noti come BE-4, non verranno accesi durante le prove poiché hanno già completato con successo un test di fuoco caldo a giugno.

L'ULA ha consentito una certa flessibilità nel suo programma per tenere conto dei potenziali vincoli meteorologici. Se le condizioni il 24 dicembre saranno sfavorevoli, la compagnia avrà ulteriori opportunità di lancio il 25 e 26 dicembre. Inoltre, se necessario, la missione “Certificazione 1” potrebbe essere riprogrammata per la prima metà di gennaio.

L'obiettivo principale della missione Certification 1 è trasportare un lander lunare sviluppato da Astrobotic. Questo lander mira a raggiungere un atterraggio morbido sulla Luna all'inizio del prossimo anno.

Lo sviluppo del razzo Vulcan è stato un processo lungo durato oltre un decennio. ULA ha avviato il progetto per sostituire la sua flotta di razzi Atlas e Delta e per competere in modo più efficace con i razzi Falcon di SpaceX. Inoltre, l’ULA ha dovuto conformarsi al mandato del Congresso degli Stati Uniti di abbandonare i motori di fabbricazione russa che alimentavano il razzo Atlas V.

Gli estesi ritardi affrontati dall'ULA hanno generato pressioni da parte della US Space Force, che richiede a Vulcan di condurre missioni di sicurezza nazionale. Prima di procedere con queste missioni, Vulcan deve completare due voli di certificazione e fornire i dati rilevanti ai militari. Il primo volo di certificazione è l'imminente missione Astrobotic, seguita dal lancio della navicella spaziale Dream Chaser di Sierra Space.

Con 70 lanci Vulcan già venduti, ULA punta ad aumentare la produzione per raggiungere una cadenza di due lanci al mese entro la fine del 2025. Questo obiettivo ambizioso ha sollevato sfide gestionali, compreso il coordinamento con il produttore di motori Blue Origin. L'ULA rimane ottimista sul fatto che i propri sforzi produrranno risultati positivi, sottolineando il proprio impegno a realizzare questi piani.