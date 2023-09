Assisti al lancio dell'ULA Atlas V NROL-107

Il 9 settembre 2023, alle 08:51, l'ULA Atlas V NROL-107 sarà lanciato dallo Space Launch Complex 41 presso la base spaziale di Cape Canaveral. Questo emozionante evento offrirà agli spettatori la possibilità di assistere alla potenza e alla bellezza del lancio di un razzo.

Il complesso visitatori aprirà alle 7:15 ET del 9 settembre 2023, per vedere il lancio dell'Atlas V NROL-107. Il parcheggio e la biglietteria apriranno alle 7:00 ET. È importante pianificare un aumento del traffico all'interno e sul Kennedy Space Center.

Per coloro che desiderano assistere al lancio da vicino, il portale di osservazione LC-39 offre una posizione privilegiata. Un biglietto per il portale è disponibile per $ 49 in aggiunta alla quota di ammissione. Da questo punto di vista gli spettatori potranno vedere il razzo lasciare la rampa di lancio. Per raggiungere il portale è necessario un biglietto aggiuntivo di trasporto di lancio (LTT), oltre a un biglietto d'ingresso valido. Il portale è situato a circa 2.3 miglia/ 3.7 chilometri dalla rampa di lancio.

Gli autobus saliranno a bordo del motore del razzo Saturn 1B nel Rocket Garden alle 7:15. Questo pacchetto include l'audio del lancio e il commento del comunicatore, oltre a uno spuntino leggero e un souvenir.

Questo evento di lancio promette di essere un'esperienza memorabile per tutti i partecipanti. Assistere in prima persona al lancio di un razzo è una testimonianza degli incredibili risultati dell'esplorazione e della tecnologia umana. Non perdere l'opportunità di far parte della storia!

– Dettagli del lancio dell'ULA Atlas V NROL-107