Il lander lunare di Astrobotic decollerà sul razzo Vulcan Centaur dell'ULA

La società aerospaziale con sede a Pittsburgh, Astrobotic, è destinata a fare la storia con il lancio del suo primo lander lunare, che sarà trasportato dal nuovo razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance (ULA). Il CEO di ULA, Tory Bruno, ha annunciato durante il Technology Executive Council Summit della CNBC che il lancio è previsto tra il 24 e il 26 dicembre.

Il lander robotico Peregrine di Astrobotic sarà a bordo del razzo, insieme a un carico utile di Celestis, una società che utilizza i servizi di lancio per inviare resti cremati nello spazio come memoriale. Il lancio fa parte di un contratto da 79.5 milioni di dollari assegnato ad Astrobotic dalla NASA nel 2019 attraverso l’iniziativa Commercial Lunar Payload Services. La missione mira a consegnare carichi scientifici nelle regioni settentrionali della Luna per conto dell'agenzia spaziale.

Secondo Bruno, la data specifica del lancio è stata scelta per considerazioni scientifiche legate alla meccanica orbitale. I requisiti della missione di Astrobotic richiedono condizioni di illuminazione attentamente controllate e comunicazioni radio continue con la Deep Space Network. Questi fattori limitano la finestra di lancio a pochi giorni al mese.

Il viaggio verso questo traguardo non è stato privo di sfide. L'annuncio iniziale di ULA come fornitore di lancio è stato fatto nel 2019, con una data di lancio prevista per il 2021. Tuttavia, ritardi tecnici con il razzo Vulcan, come l'esplosione dello stadio superiore durante i test presso il Marshall Space Flight Center della NASA a marzo, hanno causato battute d'arresto . Ulteriori ritardi si sono verificati a causa di incidenti di test sui motori a razzo che hanno coinvolto i motori BE-4 di Blue Origin. Nonostante questi intoppi, ULA è fiduciosa di completare i test e la qualificazione dello stadio superiore Vulcan a novembre.

Questa prima missione, nota come Certification-1, è uno dei due voli di certificazione richiesti dalla Space Force. Il lancio avrà luogo dal Launch Complex 41 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. ULA ha piani ambiziosi per aumentare la cadenza di lancio del Vulcan, puntando a un lancio ogni due settimane entro la metà del 2025. La società prevede che la domanda per i suoi servizi di lancio provenga sia da clienti governativi che commerciali, con la recente acquisizione del contratto da parte di Amazon per il lancio di una parte della sua mega-costellazione Internet satellitare Kuiper che rappresenta un risultato notevole.

