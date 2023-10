Il lander lunare di Astrobotic sarà lanciato sul razzo Vulcan Centaur dell'ULA

La società Astrobotic con sede a Pittsburgh si sta preparando per l'attesissimo lancio del suo primo lander lunare sul razzo avanzato Vulcan Centaur della United Launch Alliance (ULA). Il CEO di ULA, Tory Bruno, ha confermato che il lancio è previsto tra il 24 e il 26 dicembre, segnando una pietra miliare significativa sia per le aziende che per l'industria spaziale nel suo insieme.

L'imminente lancio è parte integrante della missione di Astrobotic di fornire carichi scientifici nella regione settentrionale della Luna. Il lander robotico Peregrine, sviluppato da Astrobotic, trasporterà una capacità di carico di 120 chilogrammi e supporterà l'iniziativa Commercial Lunar Payload Services della NASA. Questa iniziativa mira a incoraggiare lo sviluppo dell’esplorazione lunare collaborando con aziende private.

In una collaborazione innovativa, il lander Peregrine di Astrobotic sarà dotato anche di un carico utile ospitato da Celestis, una società dedita all'invio di piccole porzioni di resti cremati nello spazio come servizio commemorativo. Questa partnership unica aggiunge un elemento toccante alla missione e sottolinea il crescente riconoscimento dello spazio come ultima frontiera per la memoria umana.

Sebbene la finestra di lancio coincida con la vigilia di Natale, il CEO di ULA Tory Bruno sottolinea che i tempi si basano su meticolosi calcoli scientifici. I requisiti della missione impongono un attento controllo delle condizioni di illuminazione e la necessità di una comunicazione radio costante con la Deep Space Network. Questi fattori limitano la finestra di lancio a pochi giorni al mese, rendendo il lancio della vigilia di Natale ancora più significativo.

L'ULA ha incontrato battute d'arresto tecniche nello sviluppo dell'avanzato razzo Vulcan Centaur. L’azienda resta comunque impegnata a garantire i massimi standard di sicurezza e prestazioni. L'imminente lancio rappresenta una pietra miliare cruciale per ULA, poiché è uno dei due voli di certificazione necessari per soddisfare i severi requisiti della Forza spaziale degli Stati Uniti.

Il lancio è previsto presso il Launch Complex 41 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. ULA ha piani ambiziosi per il futuro, con l’obiettivo di aumentare la cadenza di lancio del razzo Vulcan Centaur a un lancio ogni due settimane entro la metà del 2025. Si prevede che questo aumento della domanda provenga sia da clienti governativi che commerciali, poiché ULA continua a garantire contratti e partnership con i principali attori del settore.

Il primo lancio del lander lunare di Astrobotic, in collaborazione con ULA, apre la strada alla futura esplorazione dello spazio e offre una prospettiva unica sul significato della vigilia di Natale come data di lancio. Dimostra le straordinarie capacità delle aziende private di sostenere la ricerca scientifica, rendere omaggio ai propri cari e ampliare i confini dell’esplorazione umana oltre la Terra.

FAQ

1. Qual è il primo lander lunare di Astrobotic?

Il primo lander lunare di Astrobotic, chiamato Peregrine, è un veicolo spaziale robotico progettato per trasportare carichi scientifici nella regione settentrionale della Luna. È alto circa sei piedi, largo otto piedi e ha una capacità di carico utile di 120 chilogrammi.

2. Qual è lo scopo della missione?

La missione mira a supportare l’iniziativa Commercial Lunar Payload Services della NASA fornendo carichi scientifici sulla Luna. Inoltre, la missione prevede una partnership unica con Celestis, una società che invia piccole porzioni di resti cremati nello spazio come servizio funebre.

3. Perché il lancio è previsto per la vigilia di Natale?

La finestra di lancio è determinata dai requisiti della missione che richiedono condizioni di illuminazione attentamente controllate e comunicazioni radio continue. Questi vincoli si traducono in pochi giorni di lancio disponibili ogni mese, uno dei quali cade la vigilia di Natale.

4. Quali battute d'arresto ha incontrato l'ULA?

ULA ha dovuto affrontare ritardi tecnici nello sviluppo del suo razzo Vulcan Centaur, inclusi incidenti che hanno comportato un'esplosione dello stadio superiore durante i test e un'altra esplosione durante i test del motore a razzo. Tuttavia, ULA continua a impegnarsi a garantire i massimi standard di sicurezza e prestazioni.

5. Dove avrà luogo il lancio?

Il lancio avrà luogo presso il Launch Complex 41 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

