Le popolazioni di uccelli nel Regno Unito affrontano vincitori e vinti mentre il cambiamento climatico prende piede

Secondo gli scienziati, le popolazioni di uccelli nel Regno Unito stanno subendo cambiamenti significativi a causa degli impatti dei cambiamenti climatici. Mentre alcune specie prosperano, altre stanno affrontando un grave declino.

La perdita di habitat naturali, l’uso di pesticidi e il cambiamento delle condizioni meteorologiche stanno contribuendo al declino delle specie di uccelli in Gran Bretagna. Il British Trust for Ornithology riferisce che il numero di uccelli selvatici è diminuito di 73 milioni dal 1970.

Gli uccelli migratori, in particolare, si trovano ad affrontare sfide mentre attraversano condizioni meteorologiche estreme in diversi continenti. Il dottor Dave Leech, responsabile dell'inanellamento presso il British Trust for Ornithology, sottolinea che il cambiamento climatico rappresenta una delle principali pressioni per gli uccelli migratori. Devono considerare le condizioni climatiche non solo dei luoghi di riproduzione, ma anche delle zone di svernamento e delle regioni che attraversano durante la migrazione.

Alcune specie si stanno adattando al cambiamento climatico. I cannarini, ad esempio, stanno approfittando delle estati più lunghe e calde producendo più prole. Allo stesso modo, specie come l'usignolo di Cetti stanno espandendo il loro areale verso nord.

Tuttavia, altre specie, tra cui il cuculo e l’usignolo, stanno lottando per far fronte al riscaldamento del clima. I cuculi, che trascorrono le estati nel Regno Unito, hanno difficoltà a tornare dall'Africa a causa della mancanza di cibo e del numero in calo.

Il declino delle popolazioni di uccelli è una preoccupazione significativa sia per gli appassionati di uccelli che per gli ambientalisti. La perdita di specie iconiche come il cuculo e l’usignolo potrebbe avere un profondo impatto sulle generazioni future, che potrebbero non avere mai l’opportunità di ascoltare i loro richiami unici.

Tuttavia, gli appassionati di uccelli rimangono fiduciosi che il cambiamento climatico possa portare alla nascita di nuove specie nel Regno Unito. Ad esempio, specie come il cavaliere d'Italia e il gruccione, che prima venivano visti raramente sulle coste britanniche, ora deliziano gli osservatori di uccelli.

Attraverso un’ampia raccolta e monitoraggio dei dati, gli scienziati sperano di comprendere meglio gli impatti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni di uccelli e di sviluppare strategie per mitigare questi cambiamenti.

