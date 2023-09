Impatto del vento stellare nano M e della fotoevaporazione sui piccoli pianeti

Questo studio esamina gli effetti del vento stellare M-nano e della fotoevaporazione sull’evoluzione atmosferica dei piccoli pianeti. Le nane M sono il tipo di stella più comune nell'universo e sono note per ospitare molti esopianeti. Usando il metodo del transito, gli astronomi hanno scoperto migliaia di pianeti in orbita attorno alle nane M, alcuni dei quali si trovano nella zona abitabile.

Tuttavia, le nane M sono stelle altamente attive che emettono radiazioni UV dannose e hanno un intenso vento stellare. Questa attività può portare all'evaporazione dell'atmosfera di un pianeta, soprattutto durante le prime fasi della vita di una stella. I ricercatori si concentrano sull’analisi dell’impatto dell’attività delle nane M, in particolare dell’aumento dei raggi X, delle radiazioni ultraviolette e della forza del vento stellare, sulle atmosfere degli esopianeti.

Per studiare questo, i ricercatori utilizzano modelli che simulano l’attività stellare e la perdita di massa fotoevaporativa. Applicano questi modelli alle atmosfere di 34 esopianeti nella zona abitabile e di 4 pianeti molto vicini alle loro stelle ospiti. Utilizzando i dati del telescopio spaziale Hubble, misurano le atmosfere di 8 di questi pianeti.

Le simulazioni rivelano che la maggior parte dei pianeti nel campione subiscono una significativa perdita di massa atmosferica a causa della fotoevaporazione. I ricercatori hanno inoltre scoperto che questa perdita di massa è più efficiente durante i primi 2 miliardi di anni di vita di una stella, quando è più giovane e più attiva. Lo studio mostra che la fotoevaporazione è il principale motore della perdita di atmosfera nei pianeti vicini, piuttosto che il vento stellare.

Lo studio conclude che molti di questi esopianeti potrebbero essere privati ​​di una parte significativa della loro atmosfera, compresa tra l’1 e il 10%. Questa ricerca evidenzia l’importanza di considerare gli effetti dell’attività stellare sull’evoluzione atmosferica dei piccoli pianeti in orbita attorno alle nane M.

Nel complesso, lo studio fornisce preziose informazioni sull’impatto del vento stellare M-dwarf e della fotoevaporazione sulle atmosfere dei piccoli pianeti, migliorando la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione planetaria.

Definizioni:

1. Nane M: il tipo di stella più comune nell'universo, caratterizzato dall'essere fredda, di piccole dimensioni e non troppo massiccia.

2. Zona abitabile: la regione attorno a una stella in cui le condizioni potrebbero essere adatte per l'esistenza di acqua liquida sulla superficie di un pianeta in orbita.

