Notte abbagliante: gli appassionati di astronomia di Udupi assistono all'eclissi lunare parziale

Un gruppo di appassionati di astronomia a Udupi è rimasto sveglio tutta la notte per assistere a uno straordinario evento celeste: un'eclissi lunare parziale. Il Club degli astronomi dilettanti di Poornaprajna, composto da studenti del Poornaprajna College, ha avuto l'opportunità unica di catturare immagini affascinanti dell'eclissi. Questa particolare eclissi è stata particolarmente speciale poiché è stata la prima e unica eclissi visibile per l’India nel 2023.

L'eclissi è iniziata alle 11:31 del 28 ottobre e l'ombra della Terra ha iniziato a proiettarsi sulla luna all'1 di notte del 29 ottobre. Con il passare del tempo, l'ombra è diventata più prominente fino a raggiungere il suo picco all'1:44 di notte. Dopo l'eclissi, i membri del club hanno documentato con entusiasmo lo spettacolo eccezionale.

Secondo Souda Atul Bhat, coordinatrice del club, l'allineamento del sole, della Terra e della luna ha svolto un ruolo significativo nella creazione di questo fenomeno mozzafiato. L'eclissi lunare si è verificata a seguito dell'eclissi anulare avvenuta il 14 ottobre 2023, visibile dalle Americhe. A causa del movimento costante dei corpi celesti, il perfetto allineamento venne leggermente interrotto, facendo sì che solo una parte della Luna cadesse sotto l'ombra della Terra. Ciò ha provocato un'eclissi lunare parziale.

Mentre alcuni appassionati hanno dovuto fare i conti con il cielo nuvoloso, altri sono riusciti a catturare scorci dell'eclissi quando le nuvole si sono schiarite brevemente. Shantika Upadhya, una studentessa del III B.Com, ha atteso con impazienza il picco dell'eclissi e ha catturato con successo un'immagine durante il breve periodo di chiarezza. Anche Bhargava Bhat, uno studente della I B.Sc., è rimasto alzato fino a tardi nel tentativo di documentare l'intera eclissi. Sfortunatamente, il cielo è diventato sempre più nuvoloso dopo le 2 del mattino, ostacolando ulteriori osservazioni.

La prossima eclissi visibile in India non si verificherà fino a settembre 2025, rendendo questo evento celeste ancora più notevole. Il Club degli astronomi dilettanti di Poornaprajna e altri appassionati di astronomia attendono pazientemente la prossima occasione per ammirare le meraviglie del cosmo.

FAQ

Cos'è un'eclissi lunare?

Un'eclissi lunare si verifica quando la Terra passa tra il sole e la luna, facendo sì che la luna cada sotto l'ombra della Terra.

Cos'è un'eclissi lunare parziale?

Un'eclissi lunare parziale si verifica quando solo una parte della Luna cade sotto l'ombra della Terra, provocando un parziale oscuramento della Luna.

Quando è avvenuta l'eclissi lunare parziale a Udupi?

L'eclissi lunare parziale è stata osservata a Udupi nelle prime ore di domenica 29 ottobre. È iniziata alle 11:31 del 28 ottobre e ha raggiunto il suo picco all'1:44 del 29 ottobre.

Quando sarà visibile la prossima eclissi in India?

La prossima eclissi visibile in India dovrebbe verificarsi nel settembre 2025.