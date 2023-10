UCF partecipa all'Osservazione Internazionale della Notte della Luna

UCF, noto anche come SpaceU, si unisce ancora una volta all'evento globale, International Observe the Moon Night, per aumentare la consapevolezza sulla scienza e l'esplorazione lunare. L'università ospiterà il proprio Observe the Moon Knight il 21 ottobre, fornendo accesso gratuito ai telescopi e alle attività legate allo spazio intorno al Reflecting Pond. L'evento è aperto al pubblico.

Durante l'evento, gli esperti spaziali dell'UCF saranno a disposizione per assistere i partecipanti nell'osservazione della Luna dal campus. L'evento si svolgerà dalle 6 alle 8, consentendo ai partecipanti di ammirare la luna prima che il cielo diventi troppo scuro. Adrienne "Addie" Dove, professoressa assistente di fisica dell'UCF College of Sciences, afferma che anche in quel momento la luna sarà ancora visibile.

Il professor Yan Fernandez si unirà a Dove all'evento per condividere approfondimenti sulla loro ricerca legata alla luna, inclusa la missione Lunar-VISE della NASA. Questa missione si concentra sull'esplorazione di una regione specifica della luna per identificare minerali e risorse chimiche.

Oltre all'osservazione al telescopio, le biblioteche dell'UCF e varie organizzazioni studentesche avranno anche stand e attività legate all'astronomia e alla fisica. I partecipanti avranno l'opportunità di saperne di più su questi argomenti, dai meteoriti ai razzi ad acqua, oltre a esplorare i crateri lunari. Inoltre, ci sarà una stazione per passaporti lunari, dove i partecipanti potranno raccogliere timbri mentre si spostano attraverso diverse stazioni spaziali ospitate da scienziati planetari, bibliotecari scientifici e membri della Società di Astronomia dell'Università.

Questo evento è solo uno dei tanti eventi Knights Under the Stars ospitati dall'Osservatorio Robinson e dalla Astronomy Society gestita dagli studenti. UCF continua la sua dedizione alla ricerca spaziale, guadagnandosi il soprannome di SpaceU. L'università ha una lunga tradizione nel raggiungere le stelle, con numerosi progetti a sostegno del programma Artemis della NASA e un contributo significativo di laureati al Kennedy Space Center. Inoltre, l'UCF ha dato il nome ad asteroidi in onore di oltre una dozzina dei suoi ricercatori e ha persino un pianeta chiamato in suo onore.

Lo spirito dell'esplorazione spaziale si estende anche ai programmi atletici dell'UCF con i Giochi Spaziali a tema. Questi eventi, lanciati per la prima volta nel 2016 con il calcio, onorano il coinvolgimento di UCF nel settore spaziale. L'imminente Space Game per il calcio maschile si giocherà contro la Coastal Carolina il 18 ottobre. Anche il calcio e la pallavolo femminile hanno già giocato i loro Space Games quest'anno. Il momento clou sarà il settimo Space Game annuale del calcio UCF l'11 novembre, con l'Oklahoma State come avversario. È interessante notare che la linea di 50 iarde dello stadio di calcio dell'UCF si allinea con la stessa latitudine dello storico trampolino di lancio della NASA, Launch Complex 39A, che si trova a circa 35 miglia a est dell'università.

L'UCF continua a puntare all'eccellenza nella ricerca e nell'istruzione spaziale, sia sul campo che fuori.

