La potenziale minaccia esistenziale dell'asteroide Bennu: cosa devi sapere

Secondo il professore di astrofisica Bertram Bitsch dell’University College Cork (UCC), esiste una possibilità su 2,700 che la Terra possa essere colpita da un asteroide chiamato Bennu. Questa roccia spaziale, che misura poco meno di 500 metri, potrebbe potenzialmente creare un cratere largo sei chilometri e causare danni significativi. Tuttavia, si prevede che questo evento catastrofico non si verificherà prima di altri 159 anni e vi è ancora incertezza sulla sua probabilità.

I commenti del professor Bitsch arrivano sulla scia del ritorno della sonda satellitare della Nasa, Osiris-Rex, dalla sua missione per raccogliere un campione di terreno da Bennu. Il riuscito recupero di 250 g di terreno dall'asteroide fornisce agli scienziati dati preziosi per l'analisi. Comprendendo la composizione di Bennu, i ricercatori sperano di ottenere informazioni sulle origini dell'universo.

Sebbene la probabilità di una collisione con la Terra sia bassa, la pianificazione a lungo termine è fondamentale per essere preparati a qualsiasi potenziale minaccia. È importante determinare strategie per deviare o addirittura distruggere asteroidi come Bennu, se necessario. Studiando la traiettoria e le influenze gravitazionali su questa roccia spaziale, gli scienziati possono comprendere meglio i rischi ad essa associati.

Sebbene film come "Deep Impact" e "Armageddon" abbiano reso popolare l'idea di uno scenario apocalittico indotto da un asteroide, è essenziale affrontare questo argomento con razionalità e analisi scientifica. Sebbene la minaccia di Bennu rimanga una possibilità lontana, serve a ricordare l’importanza della ricerca e del monitoraggio continui degli oggetti vicini alla Terra per garantire la sicurezza del nostro pianeta in futuro.

Fonti: The Echo, programma "Earth Impact" dell'Imperial College di Londra

Definizioni: Asteroide – un piccolo oggetto roccioso che orbita attorno al Sole, tipicamente nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Incontri gravitazionali: eventi in cui le forze gravitazionali dei corpi celesti alterano il percorso di un oggetto, come un asteroide, nello spazio.