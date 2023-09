Lo studio sul moscerino della frutta fa luce sul gene legato all’autismo e alla potatura sinaptica

Un recente studio condotto sui moscerini della frutta ha scoperto che la sovra o sottoespressione del gene UBE3A, che è collegato all’autismo e alle sindromi correlate all’autismo, può avere un impatto significativo sulla potatura delle sinapsi sul lato presinaptico delle sinapsi. Precedenti ricerche hanno dimostrato che topi e mosche con UBE3A mutato presentano difetti nella crescita e nella funzione delle sinapsi di invio del segnale. La potatura sinaptica, che è l’eliminazione di connessioni deboli o non necessarie, è cruciale per la funzione cerebrale e le interruzioni in questo processo sono state collegate all’autismo.

Durante le prime 24 ore della metamorfosi, le sinapsi che inviano il segnale vengono rimosse in una classe specifica di neuroni sensoriali nei moscerini della frutta. Tuttavia, le mosche con bassi livelli di UBE3A mostrano deficit di potatura. D'altra parte, le mosche con alti livelli di UBE3A mostrano un'eliminazione prematura delle sinapsi esistenti. Lo studio ha anche scoperto che UBE3A riduce le sinapsi smorzando i livelli di una proteina chiamata TKV. TKV è un recettore per le proteine ​​morfogenetiche ossee (BMP), coinvolte nello sviluppo del cervello. I risultati suggeriscono una potenziale connessione tra UBE3A e la via di segnalazione BMP, che è stata osservata in modelli murini di autismo.

Sebbene lo studio fornisca preziose informazioni sul ruolo di UBE3A nella potatura delle sinapsi nei moscerini della frutta, non è chiaro se questi risultati si possano tradurre anche negli esseri umani. La proteina UBE3A nelle mosche è diversa dall'equivalente umano e esistono differenze specie-specifiche nella biologia e nella regolazione dell'UBE3A. Comprendere il ruolo dell'UBE3A nella sinapsi è fondamentale per sviluppare potenziali trattamenti per l'autismo e i disturbi correlati.

– UBE3A: Ubiquitina proteina ligasi E3A

– Potatura delle sinapsi: l’eliminazione delle connessioni deboli o non necessarie tra i neuroni durante lo sviluppo del cervello

– Sindrome di Angelman: una malattia genetica caratterizzata da ritardo dello sviluppo, difficoltà motorie, convulsioni e spesso autismo

– TKV: proteina delle vene ispessite

– Via di segnalazione BMP: via di segnalazione delle proteine ​​morfogenetiche ossee coinvolta nello sviluppo del cervello

– Sindrome di Rett: una malattia genetica che causa disabilità cognitive e fisiche, compreso l’autismo

– Sindrome dell’X fragile: una malattia genetica che causa disabilità intellettive e problemi comportamentali

– Imprinting: fenomeno biologico in cui è funzionale solo l’allele ereditato da un genitore