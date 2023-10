Un nuovo metodo di sequenziamento del DNA offre un approccio promettente all’esplorazione mineraria

I ricercatori dell’Università della British Columbia (UBC) hanno aperto la strada a una tecnica innovativa che utilizza il DNA dei microbi per cercare preziosi depositi minerali nel suolo. Questo metodo innovativo, che utilizza la moderna tecnologia di sequenziamento del DNA, ha il potenziale per rivoluzionare l’esplorazione mineraria e potrebbe essere particolarmente determinante nell’approvvigionamento dei materiali necessari per la produzione di veicoli elettrici.

In uno studio pubblicato su Nature Communications Earth and Environment, i ricercatori dell’UBC hanno dimostrato come sono riusciti a identificare la kimberlite, una roccia nota per contenere minerali di diamante, analizzando i marcatori del DNA nei microbi presenti nel suolo. Inoltre, hanno scoperto che la kimberlite ha la capacità di catturare e immagazzinare il carbonio atmosferico, rendendola una risorsa preziosa per combattere il cambiamento climatico.

Secondo uno dei coautori dello studio, Bianca Iulianella Phillips, la tecnica consente loro di "vedere attraverso il suolo" per scoprire rocce, metalli e minerali sotto la superficie. Collegando specifiche firme microbiche ai depositi minerali sepolti, i ricercatori possono identificare con precisione la loro presenza. Mentre il focus dello studio era sulla kimberlite, il team ha anche esplorato il potenziale utilizzo di questo metodo per localizzare depositi di porfido e rame nella Columbia Britannica, un minerale fondamentale utilizzato nella produzione di batterie per veicoli elettrici.

I metodi tradizionali di esplorazione mineraria, come le indagini geofisiche e la perforazione, possono essere costosi e richiedere molto tempo. Questo nuovo approccio di sequenziamento del DNA offre un'alternativa più economica ed efficiente fornendo preziose informazioni prima di iniziare la perforazione. Analizzando i cambiamenti nei microbi causati dall'interazione con il minerale, i ricercatori possono identificare i marcatori chiave che indicano la presenza di depositi minerali.

Sebbene questa scoperta sia molto promettente, sono ancora necessarie ulteriori ricerche per ottimizzare e perfezionare la tecnica. Iulianella Phillips, che sta attualmente conseguendo il dottorato di ricerca, ha sottolineato l'importanza di rispondere a domande fondamentali su come funzionano questi sistemi per massimizzare l'impatto di questo metodo.

Questo lavoro innovativo condotto dai ricercatori dell'UBC apre nuove possibilità nell'esplorazione mineraria, offrendo un approccio sostenibile ed efficace per scoprire risorse preziose sotto la superficie terrestre. Con i continui progressi nella tecnologia di sequenziamento del DNA, il futuro dell’esplorazione mineraria potrebbe essere trasformato sfruttando il potere dei microbi.

FAQ

Cos'è la kimberlite?

La kimberlite è un tipo di roccia che contiene minerali di diamante. Viene spesso utilizzato come indicatore di potenziali depositi di diamanti.

Perché questo metodo di sequenziamento del DNA è significativo?

Si ritiene che questo metodo sia il primo utilizzo del moderno sequenziamento del DNA per la ricerca di depositi minerali. Offre un modo economico ed efficiente per identificare risorse preziose prima di iniziare la perforazione.

In che modo questo metodo può favorire la produzione di veicoli elettrici?

Utilizzando il sequenziamento del DNA per individuare minerali critici come il rame porfirico, utilizzato nella produzione di batterie per veicoli elettrici, questo metodo può aiutare a semplificare l’approvvigionamento dei materiali necessari per la produzione di veicoli elettrici.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dei microbi nell’esplorazione mineraria?

I microbi offrono una fonte rinnovabile e abbondante di marcatori per identificare i depositi minerali sepolti. A differenza degli elementi fisici, i microbi non hanno riserve limitate, il che li rende uno strumento prezioso nella ricerca di risorse preziose.