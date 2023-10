Una nuova tecnica utilizza la vita microscopica per individuare i minerali nascosti

By

Uno studio innovativo condotto da ricercatori dell’Università della British Columbia ha svelato un nuovo metodo per rilevare depositi minerali nascosti. Invece di affidarsi alle tradizionali tecniche di perforazione, lo studio propone l’uso dell’analisi microbiologica dei campioni di terreno come un modo per identificare con precisione ciò che si trova sotto la superficie.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications Earth and Environment, si concentra specificamente sull'identificazione della kimberlite, un tipo di roccia nota per contenere diamanti. Analizzando campioni di terreno prelevati sopra depositi confermati di kimberlite, i ricercatori sono stati in grado di identificare indicatori microbici altamente correlati con la presenza di kimberlite. Infatti, 59 dei 65 indicatori individuati in laboratorio sono stati riscontrati nei campioni di suolo.

Questa nuova tecnica apre possibilità per l’esplorazione anche di altri tipi di depositi minerali. Sebbene lo studio si sia concentrato principalmente sui depositi di kimberlite e porfido di rame, i ricercatori ritengono che l’analisi microbiologica potrebbe essere potenzialmente utilizzata per rilevare un’ampia gamma di minerali.

I vantaggi di questo approccio vanno oltre la sua precisione. Le aziende del settore minerario potranno risparmiare notevoli quantità di tempo e denaro integrando l'analisi microbiologica nel processo di esplorazione mineraria. Le tecniche di perforazione tradizionali possono essere proibitive, rendendo fondamentale per le aziende avere una chiara comprensione dei potenziali giacimenti minerari prima di intraprendere costose operazioni di perforazione.

Poiché la nostra società dà sempre più priorità alle energie rinnovabili e lavora per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, la necessità di metodi di esplorazione mineraria accurati ed efficienti è più grande che mai. Sviluppando database di firme microbiche per vari minerali, i ricercatori sperano di espandere l’applicazione di questa tecnica a minerali più “rilevanti per il clima”.

Sebbene questo studio rappresenti un progresso significativo nel campo dell’esplorazione mineraria, saranno necessarie ulteriori ricerche e convalide per stabilire il pieno potenziale dell’analisi microbiologica come strumento standard nel settore. Tuttavia, questo approccio innovativo promette di rivoluzionare i metodi di esplorazione mineraria e di sbloccare risorse nascoste sotto la superficie terrestre.

FAQ

Qual è lo scopo della ricerca condotta presso l’Università della British Columbia?

Lo scopo della ricerca è quello di sviluppare un metodo per identificare i depositi minerali nascosti sotto gli strati di terreno. Analizzando la vita microscopica nel suolo, i ricercatori possono dedurre la presenza di minerali nel sottosuolo senza ricorrere a costose tecniche di perforazione.

Cosa sono gli indicatori microbici?

Gli indicatori microbici sono tipi specifici di microbi o variazioni nell’attività microbica che servono come segnali per la presenza di determinati minerali. Nello studio, i ricercatori hanno identificato indicatori microbici altamente correlati alla kimberlite, un tipo di roccia nota per contenere diamanti.

Quali sono i potenziali vantaggi dell’analisi microbiologica nell’esplorazione mineraria?

L’integrazione dell’analisi microbiologica nel processo di esplorazione mineraria può offrire numerosi vantaggi. Può far risparmiare tempo e denaro alle compagnie minerarie fornendo informazioni più precise sui potenziali depositi prima di iniziare le operazioni di perforazione. Inoltre, questo approccio è in linea con la crescente attenzione alle energie rinnovabili e agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici, poiché consente l’identificazione di minerali rilevanti per questi campi.