Avanzamento nel campo: i sensori morbidi espandono le possibilità nella robotica e nelle protesi

Morbido, flessibile e straordinariamente sensibile, un sensore morbido rivoluzionario, sviluppato in collaborazione da ricercatori dell'Università della British Columbia (UBC) e Honda, è pronto a rivoluzionare i campi della robotica e delle protesi. Questo sensore innovativo, se applicato alla superficie di bracci protesici o arti robotici, migliora la sensibilità al tocco e la destrezza, consentendo alle macchine di eseguire facilmente compiti complessi. Inoltre, la sua consistenza simile alla pelle promuove interazioni più sicure e realistiche tra esseri umani e robot, favorendo maggiori livelli di fiducia e collaborazione.

Il sensore morbido, realizzato come parte del lavoro pionieristico di dottorato del Dr. Mirza Saquib Sarwar in ingegneria elettrica e informatica presso la facoltà di scienze applicate dell'UBC, possiede una gamma impressionante di capacità. Rilevando vari tipi di forze, il sensore consente ai bracci protesici e robotici di reagire agli stimoli tattili con eccezionale precisione e finezza. Oggetti delicati come uova o bicchieri d'acqua possono ora essere afferrati e manovrati con sicurezza senza il rischio di danni o incidenti.

Composto fondamentalmente da gomma siliconica, un materiale comunemente utilizzato nel cinema per creare effetti realistici sulla pelle, il sensore è meticolosamente progettato per replicare le caratteristiche di deformazione e rughe presenti nella pelle umana. Utilizzando campi elettrici deboli, simili a quelli presenti nei touchscreen, il sensore può rilevare oggetti a distanza rilevando contemporaneamente forze sia all'interno che lungo la sua superficie. Questa combinazione unica è fondamentale per le interazioni uomo-robot, poiché consente ai robot di operare in modo sicuro ed efficace in prossimità delle persone.

Gli sforzi di collaborazione tra UBC e l'istituto di ricerca Frontier Robotics di Honda hanno prodotto una tecnologia pratica e scalabile. Il semplice processo di fabbricazione del sensore consente una facile scalabilità, consentendo di coprire ampie superfici e produrre grandi quantità. Il dottor John Madden, figura di spicco dello studio e professore di ingegneria elettrica e informatica alla UBC, afferma che i sensori e l'intelligenza artificiale stanno rapidamente trasformando i robot in entità più capaci e realistiche. Tuttavia c’è ancora molto spazio di crescita.

Come sottolinea il dottor Madden, la pelle umana possiede capacità di rilevamento molto maggiori di quelle consentite dalla tecnologia attuale. Gli sforzi di ricerca si concentrano sul colmare questa lacuna perfezionando ulteriormente i sensori per emulare le complessità del tocco umano, compreso il rilevamento della temperatura e persino la valutazione dei danni. Inoltre, l’integrazione dell’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo fondamentale nell’aiutare i robot a stabilire le priorità e a rispondere alle informazioni sensoriali rilevanti. Lo sviluppo di sensori avanzati e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale devono avvenire in tandem, dando forma a un futuro in cui i robot coesistono e collaborano perfettamente con gli esseri umani.

FAQ

Qual è lo scopo del sensore morbido sviluppato dai ricercatori UBC e Honda?

Il sensore morbido è progettato per migliorare la sensibilità al tocco e la destrezza nelle applicazioni di robotica e protesi. Consente alle macchine di svolgere compiti delicati e di interagire in sicurezza con gli esseri umani.

Come funziona il sensore morbido?

Il sensore utilizza deboli campi elettrici per rilevare oggetti, simili ai touchscreen, possedendo anche la capacità di percepire le forze all'interno e lungo la sua superficie. Questa combinazione consente interazioni precise e reattive.

Quali materiali sono utilizzati nella costruzione del sensore?

Il sensore è composto principalmente da gomma siliconica, un materiale versatile noto per la sua flessibilità e somiglianza con la pelle umana.

Il sensore morbido può essere prodotto in serie?

Sì, il sensore può essere facilmente fabbricato e adattato per coprire ampie superfici. Ciò rende fattibile la produzione di massa e apre le porte a un’adozione diffusa in vari settori.

In che modo i progressi nei sensori e nell’intelligenza artificiale possono apportare vantaggi ai robot?

Ulteriori sviluppi nei sensori e nell’intelligenza artificiale consentiranno ai robot di replicare la complessità del tocco umano, compreso il rilevamento della temperatura e la valutazione dei danni. Questo progresso migliorerà le loro capacità e li renderà più reattivi all’ambiente circostante e alle interazioni umane.