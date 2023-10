Svelare i segreti: come un frammento della Luna si è trasformato in un asteroide vicino alla Terra

Con una scoperta rivoluzionaria, un team di astronomi dell’Università dell’Arizona ha fatto luce sull’affascinante trasformazione di un pezzo di luna in un asteroide vicino alla Terra. Il fatto originale che un asteroide precedentemente scoperto, Kamo`oalewa, potesse essere un frammento della luna ha scosso la comunità scientifica già nel 2021. Ora, due anni dopo, un altro gruppo di ricerca dell’università ha scoperto un raro percorso che potrebbe spiegare come questo si è verificato il fenomeno.

Tradizionalmente, gli astronomi hanno attribuito gli asteroidi vicini alla Terra a oggetti distanti originati da oltre l’orbita di Marte. Tuttavia, questo ultimo studio suggerisce che la Luna è una fonte più probabile di questi oggetti celesti. Secondo Renu Malhotra, autore senior dello studio e Regents Professor of Planetary Sciences presso l’Università dell’Arizona, questa scoperta implica che ci sono potenzialmente molti più frammenti lunari da scoprire tra la popolazione di asteroidi vicini alla Terra. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Communications Earth & Environment.

Kamo`oalewa è unico in due modi distinti. In primo luogo, è classificato come quasi-satellite della Terra, il che significa che la sua orbita somiglia molto a quella della Terra, anche se orbita attorno al sole. In secondo luogo, spicca la sua longevità, poiché si prevede che rimarrà compagno della Terra per milioni di anni. Questa straordinaria caratteristica differenzia Kamo`oalewa da altri oggetti simili che mantengono orbite simili a quelle terrestri solo per pochi decenni.

Per svelare il mistero di come un pezzo di Luna sia finito in questa orbita quasi satellitare, i ricercatori hanno condotto simulazioni numeriche che tenevano conto delle forze gravitazionali di tutti i pianeti del sistema solare. Sorprendentemente, hanno scoperto che alcuni frammenti lunari possiedono le giuste condizioni per trovare la strada in queste orbite uniche. Kamo`oalewa, quindi, potrebbe essere stato creato milioni di anni fa durante un evento di impatto lunare.

La Luna è da tempo bombardata da asteroidi, cosa evidente dai numerosi crateri da impatto sparsi sulla sua superficie. Sebbene la maggior parte dei materiali lunari espulsi ricadano sulla Luna, una piccola frazione può sfuggire alla gravità della Luna e della Terra, diventando infine asteroidi vicini alla Terra. Si ritiene che Kamo`oalewa appartenga a questo gruppo selezionato di rari frammenti che sono riusciti ad entrare nello spazio coorbitale della Terra.

Comprendere gli asteroidi vicini alla Terra è fondamentale poiché rappresentano potenziali pericoli per il nostro pianeta. Ulteriori studi dettagliati di Kamo`oalewa e la determinazione della sua origine all’interno di uno specifico cratere da impatto lunare forniranno preziose informazioni sulla meccanica dell’impatto. Con questo in mente, i ricercatori stanno pianificando di studiare le condizioni specifiche che hanno consentito il percorso orbitale unico di Kamo`oalewa. Inoltre, mirano a determinare l’età esatta di questo enigmatico asteroide.

La scoperta di Kamo`oalewa e delle sue origini lunari è una testimonianza delle incredibili meraviglie del nostro universo. Ci ricorda che anche ciò che sembra banale può nascondere notevoli segreti, in attesa di essere svelati attraverso gli instancabili sforzi di ricercatori dedicati. Mentre continuiamo a esplorare il cosmo, acquisiamo una comprensione più profonda del nostro posto nella vastità dello spazio.

FAQ

1. Cos'è un quasi-satellite?

Un quasi-satellite è un termine usato per descrivere gli asteroidi le cui orbite sono simili a quella della Terra, dando l'illusione che orbitino attorno alla Terra, anche se in realtà orbitano attorno al sole.

2. In che modo un frammento della luna è diventato un asteroide vicino alla Terra?

Simulazioni numeriche condotte dai ricercatori dell'Università dell'Arizona hanno rivelato che alcuni frammenti lunari hanno le condizioni giuste per entrare in orbite quasi satellitari attorno alla Terra. Ciò suggerisce che un frammento della Luna potrebbe essere stato creato durante un passato evento di impatto lunare e successivamente trovato la sua strada in questa orbita unica.

3. Perché la scoperta di Kamo`oalewa è significativa?

La scoperta di Kamo`oalewa evidenzia la Luna come una potenziale fonte di asteroidi vicini alla Terra, ampliando la nostra comprensione delle loro origini. Inoltre, lo studio di Kamo`oalewa e la determinazione della sua origine specifica all’interno di un cratere da impatto lunare possono fornire preziose informazioni sulla meccanica dell’impatto e contribuire alla nostra conoscenza di questi fenomeni celesti.

4. Quali sono i potenziali pericoli degli asteroidi vicini alla Terra?

Gli asteroidi vicini alla Terra rappresentano un potenziale pericolo per il nostro pianeta poiché le loro orbite li portano in prossimità della Terra. In caso di collisione, potrebbero causare danni significativi e avere effetti duraturi sul nostro ambiente. Comprendere questi asteroidi e le loro caratteristiche è fondamentale per sviluppare strategie per mitigare i potenziali rischi.