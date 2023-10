Il Royal Tyrrell Museum espone un raro teschio di triceratopo

Il Royal Tyrrell Museum of Paleontology di Drumheller, in Canada, ha svelato la sua ultima mostra, un teschio fossilizzato di triceratopo del tardo periodo Cretaceo. Il teschio, soprannominato Calli, è il cranio di triceratopo meglio conservato e più completo mai trovato in Canada. I fossili di triceratopo sono relativamente comuni negli Stati Uniti ma rari in Canada, rendendo questa scoperta significativa.

Il dottor Caleb Brown, curatore del museo di sistematica ed evoluzione dei dinosauri, ha espresso entusiasmo per la nuova aggiunta alla collezione del museo. Ha detto che il Royal Tyrrell Museum non aveva precedentemente posseduto un teschio di triceratopo originale.

Il cranio è stato scoperto nel 2014 durante i lavori paleontologici di mitigazione delle inondazioni dopo le inondazioni del 2013. È stato trovato vicino a Callum Creek, un affluente del fiume Oldman. A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il fossile dovette essere estratto in “blocchi” e trasportato in aereo a Drumheller. Nel corso di sette anni, i tecnici del museo hanno preparato con cura il fossile per la ricerca e l’esposizione al pubblico.

Il tecnico Ian Macdonald ha trascorso 6,500 ore a curare il fossile, rimuovendo meticolosamente 815 chilogrammi di roccia dura per esporre il cranio. Le grandi dimensioni e la forma irregolare del cranio hanno rappresentato delle sfide durante il processo di curatura. Macdonald descrisse l'intricato lavoro che dovette svolgere su ogni protuberanza, fossa e solco del fossile.

Il teschio del triceratopo misura sei piedi di lunghezza e cinque di larghezza ed è incredibilmente fragile. Per sostenere il teschio, il museo ha commissionato un'armatura metallica personalizzata ai fabbri di Strathmore.

Questa affascinante mostra offre ai visitatori la rara opportunità di apprezzare la maestosità e la complessità del triceratopo, un dinosauro che vagava ai piedi del sud-ovest dell'Alberta oltre 68 milioni di anni fa.

Fonte:

– Museo Reale di Paleontologia Tyrrell; Drumheller, Canada