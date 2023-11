Trovare personalità nei vulcani: comprendere l'imprevedibilità delle eruzioni

I vulcani, come le persone, hanno personalità uniche. Mentre alcuni vulcani sono soggetti a grandi eruzioni, altri possono rimanere silenziosi per secoli. Gli scienziati dedicano molto tempo e sforzi per comprendere queste personalità vulcaniche e decifrare i segnali premonitori di un'eruzione imminente. Tuttavia, l’imprevedibilità del comportamento vulcanico rende difficile la previsione accurata delle eruzioni.

Uno di questi vulcani di interesse è Campi Flegrei, situato vicino a Napoli, in Italia. L'ultima grande eruzione si è verificata nel 1538 e recentemente è stata osservata una significativa attività sismica. Christopher Kilburn, professore di vulcanologia, spiega che mentre ci sono somiglianze tra gli attuali disordini sismici e i precedenti periodi di disordini degli anni '1980, ci sono anche notevoli differenze. L’attuale sollevamento del suolo è stato più lento e più duraturo. Kilburn e i suoi colleghi suggeriscono che questi cambiamenti indicano un indebolimento della crosta del vulcano, rendendola più suscettibile alla rottura.

Tuttavia, Kilburn sottolinea che anche se si verifica una rottura, ciò non garantisce un'eruzione vulcanica. Il comportamento del magma rimane incerto e l'osservatorio presente ai Campi Flegrei copre una gamma di possibili esiti, dall'aumento dell'attività sismica a una piccola eruzione.

Comprendere i sistemi vulcanici è impegnativo a causa delle loro vaste dimensioni e della loro natura complessa. Le caldere, che sono grandi depressioni formate dall'attività vulcanica, possono estendersi per chilometri. Ad esempio, la Caldera di Long Valley in California copre circa 10 miglia. La Caldera di Yellowstone nel Parco Nazionale di Yellowstone è ancora più estesa e misura 30 miglia per 45 miglia. Sebbene anche la Caldera della Long Valley abbia sperimentato un aumento dell’attività sismica negli anni ’1980, gli scienziati sono meno preoccupati per una grande eruzione lì a causa delle indicazioni che il magma sottostante si sta raffreddando.

Il ricercatore Ettore Biondi e i suoi colleghi hanno sviluppato un nuovo metodo per raccogliere dati di rilevamento acustico utilizzando cavi in ​​fibra ottica per catturare istantanee sotterranee della Caldera di Long Valley. Hanno scoperto che una solida struttura rocciosa copre la camera magmatica, probabilmente inibendo grandi eruzioni. Sebbene non si possano escludere eruzioni più piccole, Biondi ritiene che, dal punto di vista delle eruzioni supervulcaniche, la situazione rimanga relativamente sicura.

La sfida di prevedere le eruzioni vulcaniche deriva dalle caratteristiche uniche di ciascun vulcano. Capire cosa è normale per un vulcano specifico aiuta a identificare i segni anormali. Tuttavia, i sistemi vulcanici sono diversi e ciò che potrebbe segnalare un’eruzione per un vulcano potrebbe non essere applicabile altrove. Gli scienziati continuano a monitorare meticolosamente i vulcani per scoprire le loro personalità distinte e migliorare le capacità di previsione delle eruzioni.

FAQ:

1. Esistono metodi affidabili per prevedere le eruzioni vulcaniche?

Le eruzioni vulcaniche sono difficili da prevedere a causa del diverso comportamento dei sistemi vulcanici. Gli scienziati si affidano al monitoraggio dell’attività vulcanica e alla comprensione di ciò che è normale per ogni specifico vulcano per riconoscere segni anomali. Tuttavia, le previsioni accurate sull’eruzione rimangono sfuggenti.

2. Quali sono le principali differenze tra i recenti disordini sismici ai Campi Flegrei e i periodi precedenti?

A differenza dei passati periodi di disordini, il recente sollevamento del terreno nei Campi Flegrei è stato più lento e più duraturo. Ciò indica un potenziale indebolimento della crosta del vulcano e una maggiore suscettibilità alla rottura.

3. Perché alcuni vulcani sono considerati meno soggetti a grandi eruzioni?

Indicatori come il raffreddamento del magma e la presenza di solide strutture rocciose che coprono la camera magmatica possono ridurre la probabilità di grandi eruzioni. Possono ancora verificarsi eruzioni più piccole, ma il rischio di un'eruzione supervulcanica è inferiore.

4. Cosa rende la previsione delle eruzioni vulcaniche così difficile?

I vulcani hanno personalità uniche e mostrano comportamenti diversi. Comprendere le caratteristiche specifiche di ciascun vulcano richiede un monitoraggio e un'analisi approfonditi. Inoltre, i sistemi vulcanici sono diversi, il che rende difficile stabilire metodi di previsione universali.