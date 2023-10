Scoperta di due nuove pulsar in NGC 6522

Utilizzando il radiotelescopio MeerKAT, un team di astronomi ha fatto una scoperta significativa nell'ammasso globulare galattico NGC 6522. Hanno rilevato due nuove pulsar isolate all'interno di questo ammasso. Le pulsar sono stelle di neutroni rotanti altamente magnetizzate che emettono fasci di radiazioni elettromagnetiche. Questi astronomi concentrarono le loro osservazioni sugli ammassi globulari, poiché questi densi agglomerati di stelle sono ideali per la formazione di vari oggetti astronomici.

Guidato da Federico Abbate dell'Istituto Max Planck per la radioastronomia di Bonn, in Germania, il team ha condotto una ricerca di nuove pulsar in NGC 6522 come parte dei progetti MeerTIME e TRansiens And PUlsars with MeerKAT (TRAPUM). NGC 6522 è un ammasso globulare galattico con nucleo collassato situato a circa 25,100 anni luce dalla Terra. Ha una massa di circa 300,000 masse solari e un'età stimata di 12 miliardi di anni, rendendolo potenzialmente l'ammasso stellare più antico della Via Lattea.

I ricercatori hanno riferito della scoperta di due nuove pulsar isolate in NGC 6522. Hanno designato queste pulsar come PSR J1803−3002E e PSR J1803−3002F. PSR J1803−3002E è una pulsar millisecondo (MSP) leggermente riciclata con un periodo di rotazione di circa 17.9 millisecondi, che si trova vicino al centro dell'ammasso. PSR J1803−3002F, d'altra parte, è una pulsar lenta con un periodo di rotazione di circa 148.1 millisecondi, situata a una distanza di circa tre raggi centrali dal centro dell'ammasso.

Il team ha notato che i periodi di rotazione di queste due pulsar appena rilevate sono più alti di quelli di quelle precedentemente note in NGC 6522. Hanno anche scoperto che l’età caratteristica di PSR J1803−3002F potrebbe essere inferiore all’età dell’ammasso.

Inoltre, lo studio ha rivelato che una delle pulsar millisecondo precedentemente identificate in NGC 6522, designata PSR J1803−3002C, potrebbe avere una delle età caratteristiche più piccole tra le pulsar conosciute negli ammassi globulari, pari a soli 132 milioni di anni.

La presenza sia di una pulsar lenta che di una pulsar millisecondo potenzialmente giovane in NGC 6522 suggerisce un potenziale collegamento tra la loro formazione e lo stadio evolutivo dell'ammasso.

Questa scoperta amplia la nostra conoscenza delle pulsar negli ammassi globulari e fornisce ulteriori approfondimenti sulla formazione e sull’evoluzione di questi sistemi stellari densamente popolati.

Fonte: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03800)