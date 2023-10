La NASA rinvia le passeggiate spaziali a causa della perdita del liquido refrigerante della ISS

By

I controllori di volo della NASA hanno deciso di rinviare due passeggiate spaziali mentre esaminano i dati relativi a una recente perdita di liquido di raffreddamento del radiatore sul lato russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La prima passeggiata spaziale, originariamente prevista per il 12 ottobre, e la seconda passeggiata spaziale prevista per il 20 ottobre, saranno riprogrammate in una data successiva.

La perdita di liquido refrigerante si è verificata il 9 ottobre nel radiatore di riserva del modulo laboratorio multiuso Nauka. Tuttavia, la NASA ha assicurato che il radiatore primario di Nauka funziona ancora correttamente e fornisce un raffreddamento completo al modulo senza influire sulle operazioni dell'equipaggio o della stazione spaziale. Le visualizzazioni della telecamera esterna hanno mostrato solo goccioline residue di refrigerante.

Il radiatore di riserva è stato consegnato alla ISS nel 2010 sul modulo Rassvet durante la missione dello Space Shuttle STS-132. Era destinato all'uso con il modulo Nauka, che è stato lanciato nel luglio 2021 e il componente è stato installato nell'aprile di quest'anno.

Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, prevede che i cosmonauti scattino foto del radiatore durante la prossima passeggiata spaziale programmata in Russia il 25 ottobre. L'obiettivo è identificare la causa della perdita e determinare se il dispositivo potrà essere riparato in futuro. .

La decisione di rinviare le passeggiate spaziali è una misura precauzionale mentre la NASA e Roscosmos indagano sulla perdita di refrigerante e garantiscono la sicurezza degli astronauti e l'integrità della stazione spaziale. Le nuove date per le passeggiate spaziali verranno annunciate una volta completato il processo di revisione.

Fonti: NASA, Roscosmos