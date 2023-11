I nuovi astronauti si preparano per una passeggiata spaziale rivoluzionaria

In un entusiasmante sviluppo per l'esplorazione spaziale, due astronauti di grande talento, Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara, si preparano a imbarcarsi mercoledì in una missione rivoluzionaria di passeggiata spaziale presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Sebbene questa non sia la prima passeggiata spaziale tutta al femminile, costituisce una notevole testimonianza del ruolo sempre più importante delle donne nell’esplorazione spaziale.

L'obiettivo primario di questa straordinaria passeggiata spaziale è svolgere attività di manutenzione essenziale sulla ISS. Moghbeli e O'Hara avranno il compito di rimuovere una scatola elettronica chiamata Radio Frequency Group da un sistema di antenne per comunicazioni sulla stazione. Questo dispositivo fondamentale facilita la conversione dell’energia elettrica in onde radio, consentendo una comunicazione continua tra la ISS e il nostro pianeta natale.

Inoltre, durante la missione, l'eccezionale coppia sostituirà uno dei dodici gruppi di cuscinetti rotanti del giunto rotante Solar Alpha. Questi cuscinetti svolgono un ruolo vitale nel garantire la corretta rotazione dei pannelli solari della stazione, consentendo loro di seguire efficacemente il Sole mentre la ISS orbita attorno alla Terra. Questo preciso meccanismo ottimizza la raccolta e lo stoccaggio dell’energia solare, fornendo la produzione di energia necessaria per l’intera stazione.

È interessante notare che questa sarà la prima esperienza di passeggiata spaziale per entrambi gli astronauti, aggiungendo significato a questa occasione epocale. Moghbeli, identificata come membro dell'equipaggio dell'attività extraveicolare 1, sarà facilmente riconoscibile nella sua tuta a strisce rosse. D'altra parte, O'Hara, il membro dell'equipaggio extraveicolare 2, indosserà un abito senza contrassegni.

Guardando al futuro, i gestori della stazione hanno in programma un'altra epocale passeggiata spaziale che coinvolgerà O'Hara e l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) Andreas Mogensen. Questa prossima missione mira a raccogliere campioni dall'esterno del complesso orbitale per l'analisi. Gli scienziati sono ansiosi di scoprire se i microrganismi possono resistere alle dure condizioni dello spazio.

Mentre i confini dell’esplorazione umana continuano ad essere ampliati, queste passeggiate spaziali non solo contribuiscono al mantenimento e alla funzionalità continua della ISS, ma forniscono anche dati preziosi per comprendere la potenziale esistenza della vita oltre il nostro pianeta.

FAQ

1. Quante passeggiate spaziali tutte al femminile ci sono state nella storia?

Ci sono state quattro passeggiate spaziali tutte al femminile nella storia, inclusa l'imminente missione con gli astronauti Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara.

2. Qual è l'obiettivo principale della prossima passeggiata spaziale?

L'obiettivo principale della passeggiata spaziale è condurre attività di manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), inclusa la rimozione di una scatola elettronica e la sostituzione di un cuscinetto a rotelle.

3. Che ruolo svolgono i gruppi di cuscinetti a rotelle sulla ISS?

I gruppi di cuscinetti a rotelle sono vitali per la corretta rotazione dei pannelli solari della stazione, consentendo loro di seguire efficacemente il Sole mentre la ISS orbita attorno alla Terra.

4. Qual è lo scopo della futura passeggiata spaziale che coinvolge Loral O'Hara e Andreas Mogensen?

La prossima missione mira a raccogliere campioni dall’esterno della ISS per analizzare se i microrganismi possono sopravvivere nelle dure condizioni dello spazio.

5. In che modo queste passeggiate spaziali contribuiscono alla nostra comprensione della vita oltre la Terra?

Estendendo i confini dell’esplorazione umana e raccogliendo dati preziosi, queste passeggiate spaziali forniscono informazioni cruciali sulla potenziale esistenza della vita oltre il nostro pianeta.