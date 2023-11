Un nuovo studio rileva un aumento del dibattito sui cambiamenti climatici su Twitter in seguito agli uragani

By

Un recente studio condotto da ricercatori della City University di Londra rivela che gli utenti di Twitter nelle aree colpite da grandi uragani partecipano a discussioni sui cambiamenti climatici fino al 200% più frequentemente nelle settimane successive agli eventi meteorologici estremi. I risultati, pubblicati sulla rivista ad accesso libero PLOS Climate, fanno luce su come il discorso pubblico sul cambiamento climatico sia influenzato dai disastri naturali.

Per studiare l’impatto degli uragani sulla discussione sul cambiamento climatico, i ricercatori hanno analizzato 65 milioni di post di Twitter relativi a 18 grandi uragani del Nord Atlantico tra il 2010 e il 2020. Inoltre, hanno esaminato 240mila articoli di notizie collegati a questi tweet che menzionavano il cambiamento climatico. . L'affidabilità di questi articoli è stata valutata utilizzando NewsGuard, un valutatore dell'affidabilità dei media.

Lo studio ha scoperto che gli uragani agiscono come fattori scatenanti per intensificare le conversazioni online sui cambiamenti climatici. I tweet geolocalizzati negli stati colpiti dagli uragani sono aumentati tra l’80% e il 200% rispetto al livello di base. Tuttavia, questo aumento è stato osservato solo in regioni specifiche e la discussione è tornata ai livelli di base entro due mesi.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che fonti di notizie inaffidabili tendevano a usare il termine “riscaldamento globale” e spesso si riferivano a teorie cospirative riguardanti la manipolazione degli uragani da parte del governo degli Stati Uniti attraverso un trasmettitore radio.

Sebbene sia importante notare che gli utenti di Twitter potrebbero non essere del tutto rappresentativi della popolazione generale, questo studio rafforza l’utilità della piattaforma nello studio della percezione del pubblico. I risultati suggeriscono che le preoccupazioni locali sui cambiamenti climatici a seguito degli uragani potrebbero essere temporanee. Il coautore, il professor Andrea Baronchelli, sottolinea l'importanza di questa ricerca, affermando che la maggiore consapevolezza nelle settimane successive a un uragano offre ai responsabili politici l'opportunità di interagire con il pubblico sulle questioni relative al cambiamento climatico.

Nel complesso, questo studio evidenzia la relazione tra eventi meteorologici estremi e consapevolezza pubblica del cambiamento climatico, favorendo la nostra comprensione di come i disastri naturali modellano il discorso sul cambiamento climatico.

