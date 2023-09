Gli schemi di alimentazione irregolari dei buchi neri e il comportamento bizzarro dei quasar che cambiano aspetto

By

Un recente modello 3D del modello di alimentazione di un buco nero potrebbe far luce sul misterioso comportamento dei quasar dall'aspetto mutevole. A differenza della maggior parte delle galassie che si evolvono lentamente, i quasar dall’aspetto mutevole hanno la capacità unica di accendere e spegnere i loro getti di radiazione nel giro di anni o addirittura mesi, affascinando gli astrofisici sin dalla loro scoperta nel 2014.

I quasar, o sorgenti radio quasi stellari, risiedono al centro delle giovani galassie ed emettono radiazioni 27 trilioni di volte più luminose del nostro Sole. Sono costituiti da un buco nero supermassiccio e dal suo disco di accrescimento, che è una massa vorticosa di gas e polvere consumata dal buco nero.

I modelli precedenti presupponevano che la materia nel disco di accrescimento orbita attorno al buco nero in modo ordinato, simile all’acqua che scende in uno scarico. Si credeva che questo processo durasse decine di migliaia di anni o più. Tuttavia, il recente studio condotto dall’astrofisico Nick Kaaz presso la Northwestern University ha messo in discussione questa ipotesi.

Il team ha creato un modello computerizzato 3D di un buco nero rotante che era disallineato rispetto al suo disco di accrescimento, provocando fenomeni inaspettati. Invece di comportarsi come una base di pizza rotante, il disco di accrescimento si è deformato e si è spezzato, formando un sottodisco interno e un disco esterno, ciascuno dei quali ruota con inclinazioni diverse, somigliando a un giroscopio.

Questa divisione del disco è stata causata dalla rotazione del buco nero che distorceva lo spaziotempo attorno ad esso, un processo noto come trascinamento dei fotogrammi. Il trascinamento del frame esercita una forza più forte sul materiale più vicino al buco nero e una forza più debole sul materiale più esterno, causando la rottura del sottodisco interno e la sua maggiore suscettibilità al movimento.

La collisione di questi due dischi ad angoli strani genera shock, con stelle filanti che piovono dal disco esterno sul sottodisco interno, accelerando il processo di alimentazione del buco nero. La massa aggiuntiva spinge il disco interno verso il buco nero, che a sua volta attira gas dalla regione esterna per ricostituire la regione interna.

Questo nuovo modello potrebbe potenzialmente spiegare il rapido schiarimento e oscuramento osservato nei quasar dall’aspetto mutevole. La teoria classica del disco di accrescimento non può spiegare variazioni così drastiche, ma le simulazioni condotte in questo studio si allineano con il comportamento osservato. La distruzione delle regioni interne del disco fornisce una potenziale spiegazione per gli schemi di alimentazione irregolari dei buchi neri e il loro impatto sul comportamento dei quasar.

