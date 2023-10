I ricercatori del MIT combinano twistronics e quasicristalli, aprendo la porta a nuove scoperte nel campo della superconduttività

I ricercatori del MIT hanno fatto un entusiasmante passo avanti nello studio dei quasicristalli combinandoli con una tecnica chiamata twistronics. I quasicristalli sono una classe unica di materiali che mostrano modelli e proprietà insolite a metà tra un cristallo e un materiale amorfo. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, introduce una nuova piattaforma flessibile per studiare i quasicristalli ed esplorare le loro potenziali applicazioni.

Lo studio si basa sul campo della twistronics, che prevede l’impilamento di strati atomicamente sottili di materiali uno sopra l’altro e la loro torsione con una leggera angolazione per creare un superreticolo moiré. Questo modello ha un impatto significativo sul comportamento degli elettroni e può portare alla comparsa di fenomeni interessanti. Twistronics ha già avuto successo nella creazione di nuovi materiali quantistici con proprietà uniche.

In questa ricerca, il team ha impilato tre fogli di grafene uno sopra l’altro, torcendo due fogli con angolazioni diverse. Ciò ha portato alla creazione di un quasicristallo, un materiale con una struttura atomica complessa e irregolare. I quasicristalli sono stati difficili da studiare e comprendere a causa della difficoltà nel produrli.

Combinando la twistronica e i quasicristalli, i ricercatori hanno aperto nuove possibilità per esplorare la superconduttività e altri fenomeni esotici. La superconduttività è un fenomeno in cui gli elettroni possono fluire attraverso un materiale con resistenza pari a zero, portando a dispositivi elettronici altamente efficienti. Comprendere e sfruttare la superconduttività è stato un obiettivo di lunga data nel campo dell'elettronica.

Questa ricerca non solo fornisce nuove informazioni sui quasicristalli, ma dimostra anche il potenziale della twistronica come strumento versatile per creare e studiare materiali atomicamente sottili. Le proprietà e i comportamenti unici di questi materiali potrebbero avere implicazioni significative per i futuri progressi tecnologici.

