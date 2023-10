Il razzo Vega lancia con successo due satelliti principali nella missione VV23

By

La missione VV23 di Vega, il lanciatore leggero offerto da Arianespace, è stata lanciata con successo alle 1:36 UTC del 9 ottobre dal Centro Spaziale della Guyana. Questa missione, la quinta SSMS (Small Satellites Mission Service) condivisa da Arianespace dal settembre 2020, trasportava due carichi utili principali: Theos 2, un satellite di osservazione della Terra costruito da Airbus Defence and Space per la Geoinformatica e l'Agenzia per lo sviluppo della tecnologia spaziale tailandese (GISTDA), e il satellite meteorologico Triton dell'Agenzia spaziale taiwanese (TASA).

Insieme a questi due satelliti primari, a bordo del razzo Vega c'erano dieci cubesat, incluso il dimostratore francese N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Spectre), sviluppato dal Cnes e dalla startup di Tolosa U-Space. La Commissione europea ha inoltre sostenuto diverse missioni in questo lancio, tra cui Anser Leader, Anser Follower 1 e 2 (cubesat spagnoli), CSC/Syndeo 1 e 2 (cubesat olandesi) ed EstCube 2 (cubesat studentesco estone).

Il volo dei tre primi stadi del razzo Vega è durato poco più di 6 minuti, seguito da due accensioni dello stadio superiore Avum per iniettare i due satelliti principali a un'altitudine di 601 km. I dieci cubesat si sono separati dal distributore SSMS dopo altre due accensioni dello stadio, circa 43 minuti e 58 secondi dopo il decollo. Alla fine, una quinta accensione Avum ha deorbitato il palco.

Con il successo della missione VV23, Vega è tornata in volo dopo il fallimento della sua prima missione commerciale nel dicembre 2022. Questa missione ha segnato anche il terzo e ultimo lancio di Arianespace del 2023. È stato il penultimo volo della versione originale di Vega, che è stato commissionato nel febbraio 2012. Il volo finale della prima versione di Vega è previsto per aprile 2024, seguito dall'introduzione di Vega C nel quarto trimestre.

