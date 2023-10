Il razzo lunare Artemis della NASA inizierà il test di prova dei nuovi motori

La NASA è pronta a iniziare a testare i motori che alimenteranno il suo razzo Artemis Moon, segnando un’importante pietra miliare nello sviluppo del programma. Il razzo Artemis utilizza componenti rimasti dal programma Space Shuttle in pensione, inclusi i motori principali dello Space Shuttle (SSME). Tuttavia, questi motori non sono riutilizzabili per Artemis e devono essere sostituiti.

Per risolvere questo problema, la NASA ha incaricato Aerojet Rocketdyne di riavviare la produzione del motore RS-25, che verrà utilizzato nel razzo Artemis. I nuovi motori sono progettati per essere più potenti ed economici da produrre rispetto ai predecessori dello Space Shuttle. I motori dovranno inoltre essere certificati per l’uso nello spazio e i prossimi test svolgeranno un ruolo cruciale nel raggiungimento di questa certificazione.

La prima missione Artemis sarà lanciata nel 2022 e le prossime tre missioni utilizzeranno anche motori modificati del programma Space Shuttle. Questi motori saranno ottimizzati per funzionare al 109% del loro livello nominale. I nuovi motori RS-25, invece, saranno in grado di funzionare al 111% e saranno testati al 113% per un ulteriore margine di sicurezza.

Il test iniziale, previsto per il 5 ottobre, farà funzionare il motore di sviluppo E0525 al 111% di potenza per 550 secondi. È previsto anche un test più lungo di 650 secondi, insieme a un test del gimbal per garantire che il motore possa ruotare correttamente. Nel complesso, la serie di test mira ad accumulare 6,350 secondi di tempo di accensione. In caso di successo, verrà dato il via libera alla produzione di 24 nuovi motori RS-25 utilizzando il nuovo design.

Oltre ai motori, la NASA deve affrontare sfide anche nel reperire altri componenti per il programma Artemis. I Solid Rocket Booster (SRB), derivati ​​da parti dello Space Shuttle, dovranno essere sostituiti dopo Artemis 8. Anche l'European Service Module (ESM) richiederà un nuovo sistema di propulsione a partire dall'ESM-7.

Questi test presso lo Stennis Space Center della NASA sono cruciali per il progresso del programma Artemis. Il successo dello sviluppo del nuovo motore RS-25 è vitale per i futuri voli del razzo Artemis. Con continui progressi, la NASA mira ad aprire la strada a missioni di esplorazione spaziale sostenibili e convenienti.

