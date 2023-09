Astronomi turchi studiano l'ammasso aperto NGC 2509 utilizzando i dati di Gaia

Utilizzando i dati del satellite Gaia dell'ESA, gli astronomi dell'Università di Istanbul hanno condotto uno studio sull'ammasso aperto NGC 2509, fornendo informazioni sui suoi parametri strutturali e astrofisici. Gli ammassi aperti sono gruppi di stelle che sono legati debolmente gravitazionalmente tra loro e sono formati dalla stessa nube molecolare gigante. NGC 2509, situato nella costellazione della Puppis, è un ammasso aperto di età intermedia che è stato poco studiato, con molte delle sue proprietà ancora incerte. Per indagare su NGC 2509, gli astronomi hanno analizzato i dati astrometrici e fotometrici di Gaia Data Release 3. Hanno separato i membri dell'ammasso dalle stelle del campo e determinato parametri fondamentali più precisi di NGC 2509.

Lo studio ha scoperto che NGC 2509 ha un movimento proprio medio di -2.72 e 0.8 mas/anno rispettivamente in ascensione retta e declinazione. La sua distanza stimata è di circa 8,200 anni luce e la sua età è molto probabilmente di 1.5 miliardi di anni. Il raggio limite dell'ammasso è di circa 16.7 anni luce e l'arrossamento è di 0.1 mag. Si misura che la metallicità di NGC 2509 sia a un livello di 0.0152 dex e la sua densità stellare centrale è di circa 32.33 stelle/arcmin².

Ampliare l’elenco degli ammassi galattici aperti conosciuti e studiarli in dettaglio è fondamentale per migliorare la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione della nostra galassia. Questo studio contribuisce alla conoscenza di NGC 2509 e fornisce preziose informazioni sulle sue proprietà. Ulteriori ricerche e studi sugli ammassi aperti continueranno a scoprire di più sulla natura intricata del nostro universo.

