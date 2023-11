Il comitato per la sicurezza dei trasporti conduce un'indagine sull'affondamento del rimorchiatore vicino all'UBC

By

Le indagini sul recente affondamento del rimorchiatore Green Hornet vicino all'Università della British Columbia (UBC) sono entrate in una nuova fase, poiché gli investigatori del Transportation Safety Board (TSB) sono arrivati ​​a Mill Bay per raccogliere maggiori informazioni sulla nave. Il rimorchiatore, affondato al largo di Point Grey il 23 ottobre, aveva lanciato una richiesta di soccorso prima di affondare.

Mentre le indagini sono ancora in corso, i risultati preliminari suggeriscono che l’operatore era solo a bordo della nave al momento dell’incidente e, fortunatamente, nessun altro è rimasto ferito. L'RCMP dell'Università ha recuperato un corpo a Tower Beach e la Guardia Costiera ha localizzato la nave affondata nell'area circostante.

I fattori che hanno contribuito all'affondamento, come determinato dal TSB, includono venti eccezionalmente forti e condizioni dell'acqua turbolente. Queste condizioni meteorologiche avverse sono considerazioni importanti per comprendere l’incidente. Il TSB indagherà ulteriormente per determinare se eventuali ulteriori fattori abbiano avuto un ruolo nell'incidente.

I residenti e le autorità vicino all'UBC sono stati di supporto e pazienti durante tutto questo processo, aspettando con impazienza i risultati dell'indagine. L'arrivo del TSB a Mill Bay segna un significativo passo avanti nella scoperta delle cause di questo tragico incidente.

Domande frequenti

D: Cos'è il Transportation Safety Board (TSB)?

R: Il Transportation Safety Board è un'agenzia indipendente che conduce indagini su incidenti e inconvenienti legati ai trasporti in Canada.

D: Qual è il ruolo dell'RCMP universitario e della Guardia costiera in questa indagine?

R: L'RCMP dell'Università e la Guardia Costiera stanno assistendo nelle indagini rispettivamente recuperando il corpo e localizzando la nave affondata.

D: Vengono presi in considerazione altri fattori potenziali oltre alle condizioni meteorologiche?

R: Anche se si ritiene che le condizioni meteorologiche abbiano avuto un ruolo significativo nell'incidente, il TSB indagherà ulteriormente per determinare se eventuali ulteriori fattori abbiano contribuito all'affondamento.

D: Quando possiamo aspettarci maggiori informazioni sull'indagine?

R: Poiché l'indagine è in corso, il TSB rilascerà aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.