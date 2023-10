Lo sperma di Tuatara è più veloce e più lungo di quello umano, secondo uno studio

By

I ricercatori della Victoria University di Wellington hanno scoperto che lo sperma di tuatara è tre volte più lungo e più veloce dello sperma umano. Questa scoperta potrebbe potenzialmente aiutare la sopravvivenza della specie tuatara. Lo studio, che ha esaminato le abitudini riproduttive degli antichi rettili, ha scoperto che i tuatara maschi non hanno organi riproduttivi come fanno i mammiferi. Invece, le coppie che si accoppiano strofinano insieme le loro cloache.

Secondo Sarah Lamar, ricercatrice in visita e autrice del progetto, questa mancanza di organi riproduttivi potrebbe spiegare perché lo sperma di tuatara è più veloce. Lamar ipotizza che gli spermatozoi debbano muoversi rapidamente per raggiungere il tratto riproduttivo femminile dall'esterno della cloaca. Lo sperma di tuatara, descritto come “filiforme” e simile allo sperma di uccello, è significativamente più lungo dello sperma umano.

Nonostante le dimensioni e la velocità impressionanti degli spermatozoi tuatara, i rettili hanno tassi di natalità bassi. Ciò può essere attribuito ai maschi infertili e alle rare abitudini di deposizione delle uova delle femmine. Solo il 20% dei maschi riesce ad assicurarsi una compagna a causa della competizione all’interno della popolazione. Inoltre, le femmine spesso partoriscono solo ogni quattro anni.

Lamar spera che la sua ricerca contribuisca ad aumentare la popolazione tuatara sia in natura che in cattività. Comprendere la fertilità del tuatara maschio può aiutare a prendere decisioni informate durante la traslocazione di individui o la creazione di nuove popolazioni. Identificando maschi sani e fertili, gli sforzi di conservazione possono essere più efficaci.

I tuatara sono attualmente elencati come “relitti a rischio” e si trovano allo stato selvatico su 32 isole. Le minacce alla loro sopravvivenza includono ratti, topi, distruzione dell’habitat, bracconaggio e bassa diversità genetica. Essendo gli ultimi sopravvissuti dei rettili dell'era dei dinosauri, i tuatara svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema e in alcuni casi possono vivere fino a 100 anni.

