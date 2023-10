Un nuovo studio suggerisce che il nucleo della Terra potrebbe avere delle perdite

I ricercatori dietro un recente studio pubblicato sulla rivista Nature hanno trovato prove che il nucleo della Terra potrebbe avere delle perdite. Lo studio si è concentrato su antichi flussi di lava provenienti dall’isola di Baffin nell’arcipelago artico canadese, che contenevano i più alti rapporti di elio-3, elio-4 e un altro isotopo raro mai scoperto nelle rocce vulcaniche terrestri.

I livelli elevati di elio-3 suggeriscono che i flussi di lava hanno origine nelle profondità del nucleo terrestre. Sebbene l’esatto meccanismo con cui si verifica questa perdita rimanga poco chiaro, esiste l’ipotesi che tracce di elementi rari, come l’elio-3, possano fuoriuscire dal nucleo e viaggiare verso la superficie terrestre.

Questa scoperta si basa sulla conoscenza precedente che l’elio-3 è presente nelle rocce dell’isola di Baffin. Tuttavia, i ricercatori volevano determinare quanto fossero più alti i livelli rispetto ai rapporti precedenti, supportando ulteriormente la possibilità di una perdita del nucleo.

Fortunatamente, questa fuga di notizie non sembra essere attualmente pericolosa. I ricercatori hanno stabilito che non ci sono abbastanza atomi di elio-3 nelle rocce per rappresentare una minaccia e, poiché l’elio-3 è un gas nobile, non interagisce chimicamente con altri elementi. Inoltre, l’area in cui le colate laviche raggiungono l’isola di Baffin è estremamente remota, riducendo così il rischio di esposizione umana.

La scoperta di una potenziale perdita nel nucleo della Terra solleva interrogativi interessanti sulla nostra comprensione del funzionamento interno del pianeta. Saranno necessarie ulteriori ricerche per svelare il mistero che circonda questo fenomeno e determinarne le implicazioni per il nucleo della Terra.

Fonte:

– Natura (diario)

– Fonte immagine: Mariana Ianovska / Adobe