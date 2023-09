La sonda solare Parker della NASA sopravvive a un'intensa tempesta solare e raccoglie dati importanti

By

L’attività solare è in aumento, con frequenti tempeste solari che colpiscono non solo la Terra ma anche le missioni spaziali. Recentemente, la sonda solare Parker della NASA ha volato con successo attraverso un'intensa nube di espulsione di massa coronale (CME), una pietra miliare significativa per la navicella spaziale. Sebbene l’incidente abbia fornito preziosi dati scientifici, sorgono preoccupazioni sull’imminente missione ISRO Aditya-L1 e sulla sua potenziale vulnerabilità a eventi simili.

La Parker Solar Probe, lanciata nel 2018, è stata progettata per osservare la corona esterna del Sole. Uno dei suoi obiettivi principali era studiare le CME e la loro interazione con la polvere planetaria in orbita attorno al Sole. Inoltre, è stato fondamentale comprendere la meteorologia spaziale e il suo impatto sui satelliti e sui sistemi di comunicazione. Le CME, massicce eruzioni della corona solare, possono rappresentare una seria minaccia per varie tecnologie sulla Terra.

Durante l'incontro con la CME, la sonda solare Parker ha confermato lo spostamento della polvere planetaria, fornendo la prova che le CME possono trasportare particelle di polvere fino a 6 milioni di chilometri di distanza. Ciò segna la prima conferma di questa teoria ed evidenzia le sfide legate alla valutazione dello spostamento della polvere a distanza.

I dati acquisiti dalla Parker Solar Probe contribuiranno a migliorare le previsioni meteorologiche spaziali. Tuttavia, sorgono preoccupazioni riguardo alla missione Aditya-L1, che è in viaggio verso il punto Lagrange 1 per osservare il Sole. La missione coinciderà con il picco del ciclo solare, esponendo la navicella spaziale ad un'elevata attività solare.

Sebbene esistano timori di un ECM che possa avere un impatto sull’Aditya-L1, due fattori potrebbero mitigare il rischio. Innanzitutto, la navicella spaziale sarà stazionata a una distanza di sicurezza di 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, a differenza della vicinanza della sonda solare Parker al Sole. In secondo luogo, Aditya-L1 è stato rinforzato con leghe e materiali specializzati per resistere a radiazioni estreme e altri rischi spaziali, comprese le nuvole CME.

Quando la missione Aditya-L1 raggiungerà la sua destinazione e osserverà il Sole, la sua sopravvivenza e i dati raccolti miglioreranno la nostra comprensione delle tempeste solari e di altre attività solari. Le informazioni raccolte potrebbero migliorare ulteriormente le capacità di previsione meteorologica spaziale.

Fonte:

– Post sul blog della NASA

– Il diario astrofisico