Utilizzo del machine learning per rilevare i pennacchi di metano e combattere il cambiamento climatico

By

Gli scienziati dell’istituto olandese di ricerca spaziale SRON hanno sviluppato un metodo per rilevare i pennacchi di metano utilizzando l’apprendimento automatico. Il metano, un potente gas serra, contribuisce in modo significativo al riscaldamento globale. Lo strumento TROPOMI, che fornisce una mappa globale giornaliera delle concentrazioni di metano, svolge un ruolo cruciale in questa ricerca.

Il metano è un gas serra con una forte capacità di trattenere la radiazione termica, contribuendo in modo significativo al riscaldamento globale. Sebbene scompaia dall’atmosfera più velocemente dell’anidride carbonica, una tonnellata di metano emette nell’arco di un secolo trenta volte più calore rispetto a una tonnellata di CO2.

Rilevare gli emettitori significativi di metano, noti come superemettitori, è una priorità nell’affrontare il cambiamento climatico. Questi superemettitori includono impianti di petrolio e gas, miniere di carbone e discariche di rifiuti che rilasciano notevoli quantità di metano. Riparando queste fonti, si possono ottenere significativi vantaggi climatici.

Lo strumento TROPOMI, l’unico strumento spaziale che fornisce mappe globali giornaliere delle concentrazioni di metano, è essenziale per identificare questi superemettitori. Gli scienziati dello SRON hanno sviluppato un modello di apprendimento automatico che rileva automaticamente i pennacchi di metano nelle mappe TROPOMI. Il modello calcola l'entità delle emissioni in base alle concentrazioni misurate e alla velocità del vento attuale.

Inizialmente, gli scienziati hanno identificato manualmente gli emettitori più grandi, ma con milioni di pixel TROPOMI da cercare, questo si è rivelato impegnativo. Il modello di machine learning ora genera un elenco giornaliero di rilevamenti, la cui accuratezza viene poi controllata manualmente settimanalmente. I restanti pennacchi di metano, che in genere hanno dimensioni di pochi pixel, vengono pubblicati online. I satelliti ad alta risoluzione vengono consultati per individuare gli emettitori esatti per ulteriori indagini e potenziali soluzioni.

Il rilevamento dei pennacchi di metano rappresenta un’occasione d’oro nella lotta contro il cambiamento climatico. Il quadro globale fornito da TROPOMI consente ai ricercatori di identificare e affrontare i superemettitori in modo più efficace. Il team ha identificato 2974 pennacchi nel 2021, di cui il 45% proveniente dall’industria del petrolio e del gas, il 35% dalle aree urbane e il 20% dalle miniere di carbone. Queste emissioni provocate dall’uomo hanno un impatto climatico più significativo rispetto all’intero paese dei Paesi Bassi. Molte di queste perdite possono essere facilmente risolte, rendendole obiettivi primari per l’azione sul clima.

Nel complesso, l’apprendimento automatico e lo strumento TROPOMI svolgono un ruolo cruciale nel rilevamento dei pennacchi di metano e nella lotta al cambiamento climatico. Identificando e affrontando i superemettitori, è possibile ottenere riduzioni significative delle emissioni di metano, con conseguente effetto serra meno amplificato e un pianeta più sano.

Fonte:

- SRON – Panoramica di tutti i pennacchi di metano provenienti dai superemettitori rilevati da TROPOMI nel 2021. (Immagine)

– Articolo di origine: "Utilizzo di TROPOMI e apprendimento automatico per rilevare i super emettitori di metano" di SRON (https://www.sron.nl/news/5831-using-tropomi-and-machine-learning-to-detect-mETANE-super -erogatori)

– Osservatorio internazionale delle emissioni di metano delle Nazioni Unite (nessun URL fornito)