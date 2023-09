Gli scienziati dell'Università di Bangor sviluppano un minuscolo combustibile nucleare per alimentare piccoli reattori

Gli scienziati dell’Università di Bangor hanno sviluppato minuscoli pellet di combustibile nucleare noti come combustibile triso che potrebbero rivoluzionare il modo in cui pensiamo all’energia nucleare. Questi pellet, grandi più o meno come semi di papavero, sono progettati per alimentare un piccolo reattore della Rolls Royce. L'università gallese ritiene che questo reattore potrebbe avere applicazioni sulla Terra, sulle basi lunari e persino sui razzi, grazie alle sue piccole dimensioni.

Il carburante Triso, abbreviazione di carburante a particelle isotropiche tristrutturali, è stato originariamente sviluppato negli anni '1960. È costituito da un nucleo costituito da uranio, carbonio e ossigeno, circondato da tre strati di materiali a base di carbonio e ceramica per contenere il materiale radioattivo. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha definito il combustibile triso “il combustibile nucleare più robusto sulla terra”.

A differenza del combustibile nucleare tradizionale, il combustibile triso è autonomo e non si scioglie né rilascia materiale radioattivo anche se esposto a temperature estreme per periodi prolungati. Recenti progressi hanno visto la sostituzione del biossido di uranio con ossicarburo di uranio nei pellet, migliorandone ulteriormente la stabilità.

Lo sviluppo di piccoli reattori alimentati con combustibile triso apre nuove possibilità per l'energia nucleare in vari campi. Le dimensioni ridotte del reattore lo rendono adatto per applicazioni nelle basi lunari, oltre a fornire una fonte di energia compatta qui sulla Terra. Inoltre, la natura compatta del reattore lo rende un potenziale candidato per l’uso nei razzi.

Anche se il combustibile triso è in circolazione da decenni, l’applicazione riuscita di questo combustibile in un piccolo reattore della Rolls Royce è ciò che distingue questo progetto. Resta da vedere come verrà implementata la tecnologia e l’intera portata del suo potenziale.

Fonte:

– Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti

– Rivista di potenza