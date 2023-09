Una rara supernova potrebbe aiutare a risolvere le incoerenze sull'universo

Una supernova rara e deformata, conosciuta come SN H0pe, è stata scoperta dal telescopio spaziale James Webb della NASA. Questa supernova di tipo 1a appare tre volte in una singola immagine, il che potrebbe potenzialmente aiutare i ricercatori a risolvere un’incoerenza di vecchia data sull’universo.

L'immagine catturata dal telescopio mostra la stella che esplode come un arco di luce arancione con tre punti luminosi che circondano un ammasso di galassie situato a circa 4.5 miliardi di anni luce dalla Terra. Questo fenomeno è il risultato della lente gravitazionale, un effetto che si verifica quando la luce proveniente da un oggetto distante attraversa lo spazio deformato dalla gravità di un oggetto massiccio in primo piano, come una grande galassia. La lente gravitazionale ingrandisce l’oggetto distante, rendendone più facile l’analisi per gli scienziati.

Anche se sembra che ci siano tre sorgenti luminose separate che vengono lente dalla galassia in primo piano, la supernova è in realtà duplicata due volte dall'effetto lente. SN H0pe si trova a circa 16 miliardi di anni luce da noi.

L'astrofisico Ethan Siegel ritiene che SN H0pe potrebbe aiutare a risolvere la “tensione di Hubble”, che è una discrepanza tra due metodi di stima del tasso di espansione dell'universo. Un metodo prevede la misurazione dell’espansione utilizzando il fondo cosmico a microonde (CMB), mentre l’altro metodo misura il movimento di oggetti specifici lontano da noi. I due metodi producono costantemente risultati leggermente diversi e gli scienziati hanno faticato a comprendere questa discrepanza.

SN H0pe è una supernova di tipo 1a, nota come “candela standard”, che consente agli astronomi di misurare accuratamente l'espansione dell'universo. Queste supernove hanno una luminosità iniziale costante e si attenuano alla stessa velocità nel tempo. Confrontando candele standard a varie distanze dalla Terra, gli scienziati possono determinare la velocità con cui si allontanano da noi e dedurre il tasso di espansione dell'universo.

Ciò che distingue SN H0pe è che è la seconda supernova di tipo 1a più distante mai rilevata. Inoltre, la lente gravitazionale e la duplicazione delle immagini forniscono ai ricercatori dati più preziosi del solito.

L’uso di supernove duplicate per affrontare la tensione di Hubble non è un concetto nuovo. In uno studio precedente, gli scienziati hanno utilizzato i dati di una supernova a lente quadrupla chiamata Refsdal per calcolare un valore rivisto per la costante di Hubble. Anche se questo differiva ancora dal valore calcolato utilizzando il CMB, la differenza tra i due era ridotta.

Non è ancora chiaro se SN H0pe possa aiutare a determinare un valore più affidabile per la costante di Hubble. Tuttavia, i ricercatori sono ottimisti sul fatto che, sfruttando le capacità del telescopio spaziale James Webb, potrebbero essere in grado di identificare candele standard più distanti e, infine, risolvere l’enigma della tensione di Hubble.

Definizioni:

– Supernova: un'esplosione potente e luminosa che avviene durante gli stadi evolutivi finali di una stella massiccia.

– Lente gravitazionale: un fenomeno che si verifica quando la gravità di un oggetto massiccio piega la luce proveniente da un oggetto più distante, creando un'immagine distorta o ingrandita.

– Costante di Hubble: misura della velocità con cui l’universo si sta espandendo.

– Fondo cosmico a microonde (CMB): i resti della radiazione del Big Bang, che permea l’intero universo.

Fonte:

– Articolo originale: “BigThink.com” di Ethan Siegel, 20 settembre 2023