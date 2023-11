Una nuova scoperta rivela che le stelle triple potrebbero trasformare la nostra comprensione delle stelle enormi

By

Un nuovo studio innovativo condotto da scienziati dell’Università di Leeds ha fatto luce su un aspetto precedentemente sconosciuto delle stelle Be massicce. La ricerca, condotta dal dottorando Jonathan Dodd e dal professor René Oudmaijer della Scuola di Fisica e Astronomia, sfida la convinzione di lunga data secondo cui le stelle Be esistono principalmente come stelle doppie, suggerendo invece che potrebbero effettivamente far parte di sistemi tripli.

Le stelle Be, un sottoinsieme delle stelle B, sono caratterizzate dalla presenza di un disco di gas che le circonda, che ricorda gli anelli di Saturno nel nostro Sistema Solare. Sebbene queste stelle siano conosciute da oltre un secolo, la loro origine è rimasta fino ad oggi un mistero. Il consenso prevalente tra gli astronomi era che i dischi di gas si fossero formati a causa della rapida rotazione delle stelle Be, che a sua volta veniva attribuita alle interazioni tra le stelle in un sistema binario.

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto prove che indicano che le stelle Be spesso esistono come parte di sistemi tripli piuttosto che di sistemi binari. Analizzando i dati del satellite Gaia dell'Agenzia spaziale europea, hanno osservato il movimento delle stelle nel cielo notturno per lunghi periodi di tempo. Questa meticolosa analisi ha rivelato sottili oscillazioni e spirali nella traiettoria delle stelle, indicando la presenza di ulteriori compagne.

Sorprendentemente, lo studio ha scoperto che inizialmente le stelle Be sembrano avere un tasso di compagne inferiore rispetto alle stelle B. Tuttavia, il team teorizza che questa discrepanza possa essere attribuita al fatto che questi compagni sono diventati troppo deboli per essere rilevati. Ulteriori indagini utilizzando un diverso insieme di dati hanno confermato che il tasso di stelle compagne tra le stelle B e Be diventa paragonabile a separazioni più grandi, suggerendo il coinvolgimento di una terza stella in molti casi.

Questa nuova comprensione della prevalenza dei sistemi tripli tra le stelle Be ha implicazioni di vasta portata per vari campi dell’astronomia. Potrebbe contribuire alla nostra comprensione dei buchi neri, delle stelle di neutroni e persino delle sorgenti di onde gravitazionali. Il professor Oudmaijer suggerisce che questi risultati forniscono preziose informazioni sugli oggetti che danno origine alle onde gravitazionali, come la fusione di buchi neri e stelle di neutroni. Inoltre, la scoperta sottolinea l’importanza di considerare i sistemi stellari tripli nello studio dell’evoluzione stellare.

Questa ricerca innovativa, finanziata dal Science and Technology Facilities Council (STFC), è stata condotta da un team collaborativo di scienziati dell'Università di Leeds, tra cui gli studenti di dottorato Jonathan Dodd e Isaac Radley, insieme al dottor Miguel Vioque dell'Osservatorio ALMA di Cile e la Dott.ssa Abigail Frost dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile.

